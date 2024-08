ŠOKUJÚCE: Módna prehliadka známeho slovenského návrhára skončila pádom do vody! Modelku zachraňoval model!

Módna kolekcia Ploom Lukáša Krnáča. (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Piatková fashion šou talentovaného módneho návrhára Lukáša Krnáča rozvírila hladiny módneho sveta! A to doslova. Diváci boli šokovaní nielen nekonvenčnými modelmi, ale aj dramatickým pádom modelky rovno do vody. Módna šou plná štýlu a emócií, podporená spoločnosťou JTI, bude tentokrát aj o pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú.

Podujatie sa konalo na Zlatých pieskoch v Ploom Pointe, kde sa v piatok večer začali schádzať aj hviezdy slovenského šoubiznisu. Najväčšia, v poradí už štvrtá, módna prehliadka Ploom bola inšpirovaná estetikou a farbami zariadení tejto značky. Štyri unikátne farebné modely doplňovalo ďalších osem, ktoré špeciálne pre záver leta a toto podujatie vytvoril talentovaný slovenský dizajnér Lukáš Krnáč. „Sme radi, že Ploom inšpiruje aj módou a kreatívnymi výtvormi a že práve Lukáš Krnáč navrhol modely, ktoré sú inšpirované našimi zariadeniami a ich farbami. Lukášove modely sú naozaj výnimočné a kreatívne. A práve o tom je aj Ploom,“ hovorí Lýdia Valentová zo spoločnosti JTI.

Pozrite si všetky modely Lukáša Krnáča, ale aj celebritnú módnu políciu vo videu:

Módna prehliadka Lukáša Krnáča s modelmi pre Ploom. (Zdroj: Ján Zemiar)

Veľkolepá šou a prekvapenie, ktoré nikto nečakal

Atmosféra na tejto módnej šou bola priam elektrizujúca, o čom svedčali aj reakcie publika. Ozývali sa len chvály a prekvapivé reakcie na nekonvenčné a extravagantné modely, ktoré presne vystihovali rukopis ich tvorcu. Počas promenády po móle všetko nasvedčovalo tomu, že pôjde o klasickú, no štýlovú prehliadku.

Anet Slotová predvádzala model Lukáša Krnáča. (Zdroj: Ján Zemiar)

Pozrite si viac záberov z módnej prehliadky v galérii:

áhle však divákov šokoval moment, kedy sa jedna z modeliek nečakane potkla a spadla priamo do jazera! Neskôr sa však ukázalo, že tento dramatický pád bol súčasťou šou. Postupne do vody skákali aj ďalšie modelky a modely, a to priamo v predvádzaných modeloch, čím sa prehliadka premenila na nezabudnuteľný zážitok plný originality a prekvapení. „Lukáša poznám už dlho a viem, čoho je schopný, raz ma navliekol do sado-maso štýlu, ale toto som vážne nečakala, že niekto skočí do vody,“ reagovala prekvapená Veronika Vágnerová, bývalá Miss Slovensko.

Martina Grešová s partnerom. (Zdroj: Ján Zemiar)

A čo na to hovorí samotný tvorca tejto šou Lukáš Krnáč? „Ja mám rád, keď sú veci trochu pritiahnuté za vlasy. Keď je to trošku šou a trošku cirkus. Beriem to tak, že keď ide o prehliadku, tá znesie viac. Ľudia potom odchádzajú so zážitkom. Snažím sa preto k celej šou tak pristupovať, či už vizuálne, alebo prezentáciou,“ hovorí talentovaný umelec.

Módny návrhár Lukáš Krnáč. (Zdroj: Ján Zemiar)

Modely poputujú do dražby na pomoc

„Sme veľmi radi, že móda inšpiruje nielen kreatívnym, ale aj charitatívnym smerom. V septembri otvárame s Nadáciou pre deti Slovenska Odevnú banku, ktorá má pomáhať jednorodičom a samoživiteľom v kritickej situácii,“ tvrdí Lýdia Valentová zo spoločnosti JTI. Štyri unikátne modely z prehliadky zamieria do dražby. Nájsť a vydražiť ich budete môcť aj vy, vystavené budú v obchode SOM STORE v obchodnom centre Nivy. Výťažok z dražby poputuje práve na podporu charitatívneho projektu Odevnej banky.

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou JTI.