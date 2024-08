Obrovská radosť motoristov: TOTO palivo tankujeme najlacnejšie od začiatku roka! V porovnaní so susedmi je najdrajšie

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

Aktuálne sa ceny palív mierne upravili smerom nadol. Po tom, ako niekoľko týždňov ceny stúpali, je aktuálne obdobie pre motoristov priaznivé. Veď na Slovnafte stojí aktuálne liter benzínu 1,552 eura za liter, nafta 1,465 eura za liter. O trošku vyššie ceny sú na čerpačkách OMV a Shell, a to 1,559 eura za liter benzínu a 1,474 eura, respektíve 1,469 eura za liter nafty. V prípade benzínky Slovnaft ide o pokles cien o 2 centy v prípade benzínu a 15 centov v prípade nafty. Na čerpačke Shell to sú 2 centy v prípade nafty aj benzínu a na OMV 2 centy v prípade benzínu a 15 centov v prípade nafty.

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

Štatistický úrad: Tankujeme najlacnejší benzín od začiatku roka

Ceny benzínov v 33. týždni klesli približne o 0,3 centa a dostali sa na úroveň zo začiatku roka. Podobne sa znížila aj cena motorovej nafty, ktorá sa predávala najlacnejšie od začiatku júna. Ceny plynov sa pohybovali rozdielne. Zatiaľ čo stlačený zemný plyn (CNG) mierne zlacnel o 0,1 centa a cena skvapalneného zemného plynu LNG zostala nezmenená, skvapalnený ropný plyn LPG zdražel o 0,7 centa. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Priemerná cena 98-oktánového benzínu bola počas 33. týždňa pre spotrebiteľov na úrovni 1,778 eura, 95-oktánový benzín sa predával za 1,568 eura a motorová nafta dosiahla hodnotu 1,474 eura za liter. LPG sa predával za zvýšených 0,720 eura za liter, plyn CNG medzitýždenne nepatrne klesol na hodnotu 1,601 eura za kilogram. Plyn LNG bol na úrovni 1,609 eura za kilogram a jeho cena ostala nezmenená. Aktuálna cena motorovej nafty bola medziročne nižšia o 8,8 %, 95-oktánový benzín bol lacnejší o 7,8 % a cena 98-oktánového benzínu bola v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nižšia o 5,9 %.

Cena plynu LNG bola medziročne vyššia o 14,4 %, plyn LPG bol drahší o 3,4 % a plyn CNG stál oproti minulému roku viac o 3,3 %. Počas 33. týždňa sa nezmenili ceny nefosílnych druhov palív. Plyn bioLNG bol na úrovni 2,340 eura za kilogram, hodnota vodíka bola 21,6 eura za kilogram. Energia pre elektricky nabíjané automobily bola na úrovni 0,41 eura za 1 kWh (pri rýchlosti nabíjania striedavým prúdom).

(Zdroj: Štatistický úrad)

A čo zvyšok Európy?

Slovensko sa aktuálne opäť nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. S priemernou sumou 1,568 eura sa ale radíme medzi krajiny s drahším benzínom v rámci okolitých krajín. Lacnejšie už tankujú dokonca aj v Rakúsku, kde je aktuálne cena za liter benzínu 1,564 eura. Naopak, lacnejšie motoristi tankujú v Maďarsku, kde liter benzínu stojí 1,554 eura, v Česku 1,493 eura a v Poľsku 1,5 eura. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

(Zdroj: oPeniazoch)

Napríklad, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu viac, ako na Slovensku, a to 1,585 eura, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,317 eura. Naopak, drahší benzín je v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,822 eura za liter. Ešte drahší benzín je v Grécku, za liter dovolenkári zaplatia 1,849 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Dánsku, motoristi tu za liter zaplatia 2,006 eura.

(Zdroj: oPeniazoch)

Naopak, naftu máme stále jednu z lacnejších v rámci EÚ. Ba dokonca naftu tankujeme na Slovensku jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov, a to za priemernú sumu 1,474 eura. Lacnejší je len v Česku, a to na úrovni 1,429 eura za liter. Drahšia nafta, ako na Slovensku, je už aj v Poľsku, a to na úrovni 1,5 eura za liter. V Maďarsku motoristi zaplatia 1,567 eura za liter a v Rakúsku 1,558 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,453 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,299 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,55 eura za liter či Taliansku - 1,698 eura za liter, kde je najdrahšia nafta v rámci EÚ.

(Zdroj: oPeniazoch)

(Zdroj: oPeniazoch)