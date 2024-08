Policajti v šoku! FOTO Na východe Slovenska havaroval 16-ročný chlapec... To nebolo všetko

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

LÚČKA - Na ceste medzi obcami Lúčka a Chmeľov na východe Slovenska havarovalo auto. Keď prišli policajti na miesto nehody, nestačili sa čudovať. Vodičom bol 16-ročný chlapec, čo znamená, že nebol držiteľom vodičského preukazu. Aby toho nebolo málo, v dychu mu zistili aj alkohol. Aj napriek hrozivo vyzerajúcej nehode to skončilo bez zranení.

archívne video

Diaľnicu si pomýlil s cyklotrasou (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Policajtov čakalo po príchode na miesto nehody na východe Slovenska prekvapenie, keď zistili, že auto šoféroval iba 16-ročný chlapec bez vodičského preukazu. O to väčší šok nasledoval, keď mu dali fúkať. V dychu mu zistili 1,5 promile. "Našťastie sa nikomu nič nestalo a odniesli si to iba plechy," približuje prešovská krajská polícia.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

"Iba 16-ročný chlapec šoféroval auto po ceste od obce Lúčka na obec Chmeľov, keď pri prejazde zákrutou prešiel do protismeru a narazil do zvodidiel. Následkom nárazu auto vymrštilo, vrátilo späť do smeru jazdy a ostalo stáť," informovala polícia. Po všetkých procesných úkonoch bol chlapec obvinený z prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.