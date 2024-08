Hororová nehoda v Chorvátsku: Cudzinec prešiel do odstavného pruhu, pri fatálnej zrážke zomrel 68-ročný muž

(Zdroj: Getty Images, 24sata)

K nehode došlo okolo 11:30. Vodič kamióna (49) zo Slovinska sa nepohyboval v strede svojho jazdného pruhu a v istom momente čiastočne prešiel do odstavného pruhu. Tam narazil do odstaveného auta so záhrebskou poznávacou značkou a do 68-ročného muža, ktorý stál pri svojom odstavenom vozidle.

Chodec zomrel na mieste nehody. Ťažko zranená bola aj 67-ročná spolujazdkyňa, ktorá sa nachádzala v zdemolovanom aute. Obhliadku miesta nehody viedol zástupca krajskej štátnej prokuratúry. Za trestný čin spôsobenia dopravnej nehody v cestnej premávke bol 49-ročný slovinský občan predvedený pred vyšetrovateľa policajného riaditeľstva v Karlovaci. Informuje o tom portál 24sata.

Chorvátska polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy a venovali sa plne riadeniu, najmä na diaľniciach. Odstavný pruh slúži len pre núdzové zastavenie a je nebezpečné doň bezdôvodne vchádzať.