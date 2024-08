Miloš Zeman počas návštevy Tatier: Neočakávané komplikácie, ratovať ho musela polícia! Opísal, čo sa stalo

(Zdroj: Facebook/Miloš Zeman - prezident České republiky)

archívne video

Miloš Zeman si ako miesto rozlúčky so Slovenskom vybral Vysoké Tatry (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Bývalá česká hlava štátu je v Tatrách na pozvanie premiéra Roberta Fica. „Svoj pobyt som začal skvelým obedom v očarujúcom Penzióne Strachan, kde nás veľkoryso pohostili. Jaro Strachan a jeho manželka sú milí a srdeční ľudia. Rád som ich spoznal,“ pochválil sa Zeman začiatkom týždňa. V utorok bol na Štrbskom plese, ktoré označil za jedno z najkrajších miest, aké kedy navštívil.

(Zdroj: Facebook/Miloš Zeman - prezident České republiky)

V stredu však Zeman spôsobil rozruch, keď z výletu na Kráľovu Hoľu zverejnil fotku, na ktorej má oblečenú bundu, ktorú bežne vidíme na členoch slovenského policajného zboru. „Cestou som videl nádherné miesta a stretol mnoho milých ľudí. Za sprievod a zaujímavý výklad ďakujem riaditeľovi Národného parku Nízke Tatry Michalovi Babničovi a jeho kolegom,“ napísal bývalý český prezident.

(Zdroj: Facebook/Miloš Zeman - prezident České republiky)

To, prečo skončil v policajnej bunde, vysvetlil až na druhý deň. Ako sa ukázalo, nešlo o žiadnu náhodu, ale o pomoc zo strany našich mužov zákona. „Ako sa hovorí: celý život sa človek učí. Ja som si do hôr vyrazil len vo svetre a to bola veľká chyba. Počasie sa tu mení skutočne rýchlo. Od prechladnutia ma zachránili dvaja skvelí slovenskí policajti, ktorým týmto veľmi ďakujem. A tiež som považoval za správne vysvetliť, prečo ste ma včera mohli v Nízkych Tatrách stretnúť v policajnej uniforme,“ uviedol Zeman.