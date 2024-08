MIMORIADNE pátranie po Adamovi (22) a Michaele (15)! Odišli na neznáme miesto: Doteraz ich nikto nevidel

(Zdroj: Pátrací tím východ)

Nezvestná 15-ročná Michaela Kršková a jej 22-ročný priateľ Adam Ciupa boli naposledy videný 20.8. 2024 o 15:00 hodine v obce Lazy pod Makytou- Michaelu tam Adam navštívil a spoločne odišli na neznáme miesto. Ich súčasný pobyt je stále neznámy.

Michaela je vysoká približne 157 cm. Je štíhlej postavy a má 47 kg. Má čierne vlasy pod plecia a hnedé oči. Na krku mala čierny náhrdelník z plastu. Naposledy mala oblečené čierne tielko, hnedé dlhé nohavice a károvanú košeľu. So sebou mala cestovný skladací kufor modrej farby.

‼️MIMORIADNE PÁTRANIE PO ADAMOVI A MICHAELE‼️ ➡️Nezvestná 15-ročná Michaela Kršková bola naposledy videná dňa... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Thursday, August 22, 2024

Adam je 180 cm vysoký, štíhlej postavy a váži 70 kg. Má tmavo-plavé vlasy uviazané do copu siahajúce po plecia a modré oči. Jeho chôdza je prirodzená. Naposledy mal oblečené tmavé čierne tričko s neznámym nápisom, teplákové bermudy čiernej farby, čierne plátenne tenisky zn. Vans. So sebou mal plátenný bielo-čierny batoh so šnúrovými popruhmi. Naposledy ho videla jeho mama na adrese svojho pobytu v obci Horné Kočkovce dňa 20.08.2024 o 17,55 h, kedy odišiel na neznáme miesto a doteraz nepodal o sebe žiadnu správu. Pátrací tím východ informuje, že ich spoločne videli ešte v ten deň o 23:00 na stanici. Vlakom prišli do Košíc.

(Zdroj: Pátrací tím východ)

"Akékoľvek informácie o pobyte alebo pohybe nezvestných Michaely a Adama oznámte na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na Polícia SR - Trenčiansky kra," poznamenala polícia na sociálnej sieti.