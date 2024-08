Bezradní obchodníci sa sťažujú na novelu Trestného zákona: Počet krádeží stúpa! Minister Susko to odmieta

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Kým donedávna sa za trestný čin považovala krádež do výšky 266 eur, od novely trestného zákona sa hranica takzvanej malej škody posunula na 700 eur. To podľa viacerých obchodných reťazcov zapríčinilo nárast drobnej kriminality. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska ale nie je možné vyhodnocovať efekt novely Trestného zákona na mieru kriminality necelé tri týždne od účinnosti novej legislatívy.

„Ten zákon posmelil všetkých tých, ktorí kradli. Reálne to vidíme na priebežných inventúrach, ktoré si robíme na ten drahší tovar. Vidíme, že drahší tovar nám oveľa rýchlejšie mizne. Reálne sme mali aj napadnutie nožom našich ľudí. Ďalej sa to neriešilo,“ uviedol pre televíziu Markíza Peter Vaľo, majiteľ Exisportu. Jeho slová potvrdil aj hovorca spoločnosti Billa Slovensko, podľa ktorého zaznamenali zvýšený nárast krádeží, najmä drahšieho tovaru a vo väčších množstvách. Obchodný reťazec Lidl dokonca v ostatných dňoch na svoje cenovky pridal varovanie, že krádež sa neoplatí a každá krádež so sebou nesie následky.

"Mali sme stretnutia v regiónoch, mnohí starostovia sa nám sťažovali, že od prijatia novely Trestného zákona sa závratným spôsobom zvýšila drobná kriminalita," uviedla opozičná poslankyňa Veronika Remišová.

Správy podľa nej preukazujú aj to, že po zvýšení hranice minimálnej škody, ktoré drobné krádeže posunulo na úroveň priestupkov, sa takýmito činmi nemajú chuť zaoberať ani policajti. Rovnako sa odvolala aj na informácie od zástupcov obchodných reťazcov. "Hovoria nám, že ľudia sa neštítia kradnúť ani priamo pred nimi, neštítia sa ani opakovane kradnúť," vyhlásila predsedníčka strany Za ľudí. Minister spravodlivosti podľa nej tiež klamal, keď v utorok tvrdil, že opakované krádeže sa postihujú ako trestné činy.

Tlačová konferencia hnutia Slovensko na tému Suskova vizitka, zlodeji na slobode a kriminalita závratne rastie (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa podpredsedníčky SaS Márie Kolíkovej sa potvrdzujú slová opozície, keď varovala pred prijatím účelových zmien trestnej politiky z dielne vládnej koalície. „Minister spravodlivosti sa vyhol odbornej debate o trestných zmenách a hrubou silou ich pretlačil, pričom bolo zrejmé, komu sú na prospech. Boris Susko sám nevedel, aký bude mať novela Trestného zákonu dopady. Dôsledkom nárastu krádeží však čelíme teraz všetci. Toto zlyhanie je kľúčovým predpokladom, aby Susko skončil vo funkcii ministra spravodlivosti. Slovensko nemôže mať ministra spravodlivosti, ktorý klame a zavádza občanov,“ hovorí Mária Kolíková.

Podľa Suska je zavádzajúce spájať nárast kriminality s novelou Trestného zákona

Necelé tri týždne od účinnosti novej legislatívy nie je možné vyhodnocovať efekt novely Trestného zákona na mieru kriminality, preto je i nekorektné hovoriť o náraste deliktov v dôsledku zmeny trestných kódexov. Na utorkovej tlačovej konferencii to zdôraznil minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD).

Zároveň odmietol medializované vyjadrenia, že v súvislosti s novelou Trestného zákona sa zvýšil počet drobných krádeží v obchodoch. "Takáto analýza v takom krátkom čase od nadobudnutia platnosti zákona je absolútne zavádzajúca," upozornil Susko. O zmene výšky škody, od ktorej sa odvíja hranica trestného činu, sa podľa jeho slov neuvažuje. V tejto súvislosti pripomenul, že i priestupok je protiprávnym činom, za ktorý je jeho páchateľ zodpovedný. "Musí buď naradiť škodu, alebo je sankcionovaný v rámci priestupkového konania," upozornil.

Minister spravodlivosti Susko reaguje na dôvody, pre ktoré ho chce opozícia odvolať (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR na februárovej schôdzi. Účinnosť nadobudla v auguste. Okrem iného sa zmenili viaceré trestné sadzby a upravili hranice škôd. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Novelu a jej možné dôsledky kritizovala opozícia, okrem prepustenia páchateľov trestných činov varovala aj pred nárastom kriminality v súvislosti so zvýšením hranice minimálnej škody.