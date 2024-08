Pre zrážku kamióna s autobusom začala polícia trestné stíhanie

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

K dopravnej nehode došlo pred 17.00 h. Ťahač s návesom viedol po ceste smerom od Moldavy nad Bodvou do Rožňavy 26-ročný vodič. "Z doposiaľ nezistených dôvodov, pravdepodobne však z dôvodu nevenovania sa plne vedeniu vozidla a nesledovaniu situácie v cestnej premávke, narazil prednou časťou ťahača do zadnej časti autobusu zn. Iveco, ktorý jeho vodič viedol po ceste I/16 rovnakým smerom," spresnila s tým, že vodič s autobusom spomaľoval, pretože odbočoval smerom do obce Turňa nad Bodvou. Po náraze obe vozidlá zišli z cesty na pole.

V autobuse bolo počas zrážky desať cestujúcich. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo ľahké zranenia šesť z nich, ako aj vodič ťahača. Dvaja cestujúci z autobusu boli na mieste jednorazovo ošetrení. "Vodič ťahača aj vodič autobusu boli podrobení dychovej skúške, ani v jednom prípade nebola zistená prítomnosť alkoholu v ich dychu," dodala Ivanová. Úsek cesty bol dočasne obojsmerne uzavretý, dopravu riadili policajti. Presná príčina tejto dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho objasňovania.