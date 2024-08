Hlavný inkvizítor?! Kuffove nájazdy proti kultúre pokračujú: Múzeum muselo odstrániť časť expozície

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Michal Kiča)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa mal mať, okrem divadelného predstavenia v obci Malá Franková, výhrady aj k expozícii v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. To spadá do jeho priamej riadiacej pôsobnosti, pričom po jeho návšteve múzeum odstránilo podstatnú časť prezentácie pohanského rituálu z neskorej doby bronzovej. Upozornil na to bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča (Demokrati).