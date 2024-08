Známy cirkus príde o tigre! FOTO Žalostný pohľad... Nevyhovujúce podmienky a utrápené zvieratá v klietkach

(Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR)

BRATISLAVA - Štátna veterinárna a potravinová správa SR vykonala úradné kontroly ochrany zvierat používaných v cirkusoch. Zistili nevyhovujúce chovné podmienky či neoznačené zvieratá. Známy cirkus Aleš sa bude musieť vzdať svojich bengálskych tigrov, pretože nedokáže zabezpečiť potrebnú starostlivosť pre tieto jedince. Dlhodoba na to upozorňovala aj Sloboda zvierat.

Veterinárni inšpektori vykonávajú kontroly v cirkusoch pravidelne. Môžu sa vykonávať v čase verejného vystúpenia, v čase výcviku na verejné vystúpenia alebo mimo času drezúry, približujú s tým, že reagujú aj na podnety verejnosti.

Nevyhovujúce chovné podmienky bengálskych tigrov v cirkuse Aleš

Aj na základe prijatých podnetov vykonali 15. augusta 2024 veterinárni inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Nové Zámky u prevádzkovateľa Národní cirkus Aleš neohlásenú kontrolu na dodržiavanie veterinárnych podmienok chovu mačkovitých šeliem – bengálskych tigrov. "Tri samice druhu tiger bengálsky boli označené transpondérom, všetky mali vydaný pas a boli platne vakcinované proti besnote. Bolo zabezpečené kŕmenie, napájanie čerstvou vodou a každodenná kontrola zvierat," opisujú inšpektori.

V čase kontroly boli zvieratá zatvorené v prívese, ktorý bol rozdelený na tri klietkové časti pre individuálne umiestnenie jedincov. V každej klietke bolo k dispozícii aj vyvýšené ležovisko. "Veľkosť kotercov však nie je vhodná pre ustajnenie danej vekovej a hmotnostnej kategórie mačkovitých šeliem. Koterce neobsahujú žiadne predmety alebo materiály, ktoré by obohatili životné prostredie šeliem. Tigre nemajú možnosť pobytu vo výbehu, pretože už nie sú socializované a neposlúchajú povely ošetrovateľov," píše Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Dodáva, že pri kontrole neboli zistené žiadne poruchy pohybového, kožného, dýchacieho alebo tráviaceho aparátu. "Tigre však prejavovali príznaky apatie, letargie a známky stereotypného správania z dôvodu nedostatočného naplnenia svojich etologických potrieb," uvádza. Na základe toho veterinárni inšpektori skonštatovali, že držanie zvierat za zistených okolností nevyhovuje požiadavkám pre kontrolované jedince, takéto ustajňovacie podmienky výrazne znižujú kvalitu života zvierat a vydali veterinárne opatrenia s cieľom podstatne zlepšiť životné podmienky držaných tigrov.

"Chovateľ je ochotný vzdať sa tigrov, pretože nie je v jeho silách zabezpečiť potrebnú starostlivosť pre tieto jedince. RVPS Nové Zámky v spolupráci so ŠVPS SR intenzívne hľadá vhodné chovné zariadenie, do ktorého by mohli byť tigre premiestnené v čo najkratšej dobe," konštatujú na záver.

Na nevhodné chovné podmienky tigrov v cirkuse už dlhodobo upozorňuje aj občianske združenie Sloboda zvierat, ktorá minulý týždeň zverejnila snímky tigrov držaných v malých klietkach. "Takto trávia tigre v cirkusoch celé leto," napísali. Sloboda zvierat odporúča nenavštevovať cirkusy, putovné zoo, zábavné zariadenia so zvieratami a zverince, a nepodporovať tak týranie.