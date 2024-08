Nárast minimálnej mzdy vám nemusí vôbecť pomôcť! Práve naopak: Odborník ukázal čísla, celej skupine ľudí uškodí

BRATISLAVA – To, čo na prvý pohľad vyzerá ako dobré správy, sa môže nakoniec ukázať aj v presne opačnom svetle. Keďže vláda a odborári sa nedohodli na výške minimálnej mzdy pre budúci rok, určí ju automat. Už teraz je jasné, že „minimálka“ porastie zo súčasných 750 eur na 816 eur. Vo finále to však vôbec nemusí znamenať, že ľudia, ktorí ju zarábajú, si polepšia. Práve naopak, v peňaženkách môžu mať vo finále ešte menej.

Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy pre rok 2025 nedohodli (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Podľa odborníka na sociálnu politiku Jozefa Mihála sa z hrubej mzdy ešte nikto nenajedol a dôležité je, ako sa zvyšovanie premietne do čistej mzdy zamestnanca. V niektorých prípadoch to môže byť vo finále pre dotyčné osoby ešte horšie. Ako príklad uviedol štvorčlennú rodinu, kde obaja rodičia zarábajú minimálnu mzdu a majú dve deti vo veku od 15 do 18 rokov. Mesačný príjem takejto rodine sa totiž potom, ako sa zvýši minimálna mzda, zníži až o 84 eur. Namiesto 1511 eur mesačne budú mať v čistom len 1427 eur mesačne. Ročne tak prídu o 1 008 eur.

Mihál vysvetlil, že na jednej strane sa síce hrubá minimálna mzda zvýši o 66 eur, avšak nezdaniteľná časť na daňovníka stúpne len symbolicky. „Čo je podstatné, na deti táto rodina už nedostane daňový bonus 280 eur mesačne ale len 100 eur mesačne. Výsledný účet vyzerá pre túto rodinu zle. Budú sa musieť uskromniť alebo - napriek všetkej starostlivosti štátu o ich minimálnu mzdu - si nájsť lepšie platené zamestnania,“ uviedol. „A štát - ten bude ´vysmiaty´. Ak v roku 2024 "vyťažil" od tejto rodiny na daniach a odvodoch 532 eur mesačne, v roku 2025 to už bude 795 eur mesačne, teda o 49 % viac,“ dodal.