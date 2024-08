Spájať nárast kriminality s novelou Trestného zákona je podľa ministra Suska zavádzajúce

Boris Susko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zároveň odmietol medializované vyjadrenia, že v súvislosti s novelou Trestného zákona sa zvýšil počet drobných krádeží v obchodoch. "Takáto analýza v takom krátkom čase od nadobudnutia platnosti zákona je absolútne zavádzajúca," upozornil Susko. O zmene výšky škody, od ktorej sa odvíja hranica trestného činu, sa podľa jeho slov neuvažuje. V tejto súvislosti pripomenul, že i priestupok je protiprávnym činom, za ktorý je jeho páchateľ zodpovedný. "Musí buď naradiť škodu, alebo je sankcionovaný v rámci priestupkového konania," upozornil.

Kritizoval aj vyjadrenia o tom, že novela Trestného zákona umožní prepustenie na slobodu "tisícov" odsúdených. Podľa jeho slov by sa k relevantným číslam o tom, koľkých väzňov sa dotkne novela trestných kódexov, mal dostať rezort do niekoľkých týždňov. "Určite to však nebudú tisíce, náš odhad hovorí, že by to malo byť plus-mínus do 200 ľudí," upozornil Susko. Dodal, že do skupiny odsúdených, ktorí by sa prostredníctvom novely Trestného zákona mohli dostať na slobodu, nemožno automaticky zarátať páchateľov drobných krádeží. "Väčšina z nich bola odsúdená za súbeh s ďalšími trestnými činmi, či už to boli drogové delikty alebo lúpeže. Pri týchto činoch trestná zodpovednosť nezaniká," povedal.

Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR na februárovej schôdzi. Účinnosť nadobudla v auguste. Okrem iného sa zmenili viaceré trestné sadzby a upravili hranice škôd. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Novelu a jej možné dôsledky kritizovala opozícia, okrem prepustenia páchateľov trestných činov varovala aj pred nárastom kriminality v súvislosti so zvýšením hranice minimálnej škody.