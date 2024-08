Hasiči evidujú v Prešovskom kraji od začiatku augusta desať výjazdov k požiarom trávy

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V júli mali výjazdy hasiči z hasičskej stanice vo Svidníku, v Stropkove, Prešove, Kežmarku, Starej Ľubovni a Bardejove. "Za mesiac august 2024 evidujeme doposiaľ desať výjazdov k požiarom trávy. Tri výjazdy mali hasiči z hasičskej stanice v Kežmarku, dva z Popradu a po jednom z Bardejova, zo Sabinova, z Lipian, Vranova nad Topľou a Levoče," priblížila Knišová.

Hasiči zasahujú pri požiari skládky v Podunajských Biskupiciach (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, ako aj zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. "Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokuta fyzickým osobám do výšky 331 eur a právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom až do výšky 16.596 eur," dodala Knišová.