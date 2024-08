Búrlivý víkend, varujú meteorológovia! Pekelné horúčavy a do toho nebezpečné búrky: Kedy príde zvrat?

Vysoké teploty vystriedajú búrkové mračná (Zdroj: Gettyimages)

V stredu bola na našom území zaznamenaná najvyššia tohtoročná teplota. Nasledujúce dni tomu nebude inak a teploty budú mimoriadne vysoké. Hoci vonkajšie teploty už nebudú atakovať rekordné hodnoty, pocitovo bude vplyvom vlhkého vzduchu veľmi nepríjemne. Vlhký vzduch prinesie búrkové mračná a podľa portálu imeteo.sk môžu byť búrky dokonca také intenzívne, že budú doslova „vybuchovať“.

V priebehu dnešného dňa majú teploty dosiahnuť na niektorých miestach až +35 stupňov Celzia a zároveň vlhký vzduch sa bude počas dňa prehrievať, labilizovať a vytvorí tak ideálne prostredie na vznik búrok. Prvé búrkové mračná dorazia na východ Slovenska, no už s príchodom večerných hodín sa búrková činnosť presunie aj na západ Slovenska z rakúsko-slovenského pohraničia a v noci a ráno možno očakávať intenzívne búrky aj na týchto miestach.

Meteoradar ukazuje pribúdanie oblačnosti aj zrážok už v sobotu (Zdroj: www.pocasieradar.sk/meteoradar)

Oblakov bude pribúdať a búrky budú explozívne

Rovnaký charakter počasia bude aj cez víkend. Spočiatku bude jasno a malá oblačnosť, no postupne od severozápadu bude oblakov pribúdať, informuje Počasie a Radar. K vlhkému vzduchu sa pridá aj studený front, ktorý sa práve nad naším územím rozpadne. Hoci presná poloha búrkových mračien sa zatiaľ nedá predpokladať, podľa meteorológov by mohli explozívne búrky zasiahnuť celé Slovensko. V sobotu ráno sa objavia najskôr na západe, v priebehu dňa sa presunú na severné a východné Slovensko. Maximálne denné teploty budú od 26 do 32 stupňov Celzia na severe, na juhu 28 až 36 stupňov Celzia. Zvýšenú pozornosť počasiu by mali venovať aj turisti na horách.

V nedeľu sa situácia ešte viac zdramatizuje a Slovensku hrozia mimoriadne intenzívne búrky, ktoré by mohli napáchať aj škody. Teploty budú v rozmedzí 28 až 31 stupňov Celzia na severe, na juhu v rozmedzí 30 až 34 stupňov. Silnejší vietor by sa mal objaviť iba v súvislosti s búrkovou činnosťou.