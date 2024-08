Žilinka prezradil podrobnosti z vyšetrovania atentátu na premiéra: Medzinárodná spolupráca so Švédskom, USA a Českom

(Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza, Topky/Vlado Anjel)

Žilinka zdôraznil, že vzhľadom na neverejný charakter prípravného konania, ktoré zahŕňa obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, by poskytovanie čiastkových alebo selektívnych informácií bolo nevhodné a mohlo by byť škodlivé pre celý proces vyšetrovania. Dĺžka konania je ovplyvnená potrebou dôkladného vyšetrenia a medzinárodnej justičnej spolupráce so Spojenými štátmi americkými, Švédskom a Českou republikou.

„Napriek intenzívnej komunikácii boli zo strany cudzích justičných orgánov poskytnuté len čiastkové výsledky právnych pomocí (s výnimkou Českej republiky, ktorej justičné orgány vybavili žiadosti o právnu pomoc v celom rozsahu), navyše od justičných orgánov USA boli poskytnuté, pokiaľ ide o služby Google doposiaľ len neobsahové údaje, a z viacerých účtov služby Facebook boli poskytnuté obsahové údaje len k jednému účtu,“ uviedol Žilinka.

Žilinka tiež apeloval na médiá a politikov, aby nevyvíjali tlak na OČTK a nešírili nepravdivý obraz o ich činnosti. Uistil, že orgány činné v trestnom konaní sú si plne vedomé svojich kompetencií a zodpovednosti a pracujú na riešení prípadu s maximálnym úsilím.