Minister zahraničných vecí podľa Valáška nevaruje pred hrozbami na Blízkom východe: Blanár to odmieta

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) nedostatočne varuje Slovákov pred hrozbami na Blízkom východe. Uviedol to opozičný poslanec Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) s tým, že v najbližších dňoch môže Irán raketami zaútočiť na Izrael a vojna sa môže dosť aj do susedného Libanonu. Správa o tom, že rezort diplomacie odporúča Slovákom necestovať do Libanonu alebo krajinu opustiť, je v médiách od 6. augusta, reagoval Blanár.

"Ak sa obavy z odvety Iránu naplnia, či to bude otvorená vojna, či výmena rakiet, životy Slovákov a Sloveniek v regióne môžu byť v ohrození. Iste všetci dúfame, že chladné hlavy prevážia a tento scenár sa nenaplní, ale zodpovednosťou vládnych politikov je pripravovať sa na to najhoršie, a to z úrovne vedenia ministerstva," skonštatoval Valášek.

archívne video

Blanár na Rade EÚ o rokovaniach s arabskými diplomatmi o situácii na Blízkom východe (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Diplomati podľa jeho slov pripravili evakuačné plány a dávajú informácie politickému vedeniu ministerstva. Zároveň podotkol, že Blanár by túto tému mal komunikovať osobne. Mal by pravidelne informovať, vysvetľovať a ak si to situácia bude vyžadovať, vydávať aktualizácie na dennej báze. "To, čo predvádza vedenie ministerstva zahraničných vecí, je čistý alibizmus a nezáujem o životy Slovákov v regióne a je to hanba. Nazval by som to zlyhaním," povedal Valášek.

Reakcia Blanára

Blanár v reakcii na opozičného poslanca tvrdí, že správa s odporúčaniami ministerstva je v médiách už týždeň. "Pán Valášek sa zobudil až teraz. To nie je náhoda. Je to účelová manipulácia len preto, aby upútal na ich dnešný opozičný protest," skonštatoval minister.

Deklaruje, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pod jeho vedením podrobne monitoruje situáciu v každej krajine, za čo poďakoval slovenským diplomatom a ďalším pracovníkom. Valášek podľa neho túto "dôležitú časť práce pre Slovákov nezodpovedne spochybňuje". "Najmä vďaka tejto systematickej práci priebežne upozorňujeme našich občanov na riziká a ohrozenia v krajinách po celom svete," poznamenal Blanár.