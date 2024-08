Na letisku v Trenčíne sa začína festival Grape 2024

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V piatok popoludní sa začína na letisku v Trenčíne festival Grape. Brány otvorí o 12.00 h a zatvorí v nedeľu (11. 8.) o 12.00 h. Festival bude opäť žánrovo rozmanitý a mali by si tam nájsť to svoje meno snáď všetky generácie návštevníkov. Tento rok vystúpi počas dvoch dní viac ako 100 účinkujúcich. Program sa bude opierať o zahraničné hviezdy, ako Michael Kiwanuka, Tom Odell, Charlotte De Witte, Two Door Cinema Club, Nothing But Thieves alebo Grandson.