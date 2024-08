Národné múzeum čaká na súhlas Ministerstva kultúry: Je pripravené na obnovu Spišského hradu

(Zdroj: TASR - Michal Svítok)

Rezort kultúry v apríli 2024 SNM odporučil vyhlásiť nové verejné obstarávanie na obnovu Spišského hradu. Stalo sa tak potom, čo úspešný uchádzač z vyhláseného obstarávania v roku 2023 nepredložil požadované dokumenty k uzavretiu zmluvy. SNM preto začalo pripravovať novú súťaž, s pôvodným zámerom vyhlásiť ju do polovice júna.

archívne video

Na Spišskom hrade otvorili letnú turistickú sezónu (Zdroj: TASR/František Iván)

"V súčasnosti čakáme na definitívny súhlas ministerstva s novým obstarávaním," uviedol Panis. Deklaroval, že po získaní súhlasu SNM a zapracovaní pripomienok k podmienkam obstarávania tender ihneď múzeum vyhlási. "V tejto etape obnovy hradu pôjde najmä o záchranné sanačné práce na Románskom paláci a časti západných palácov. Aktuálna etapa obnovy Spišského hradu bude financovaná čiastočne zo štátneho rozpočtu a čiastočne z Programu Slovensko," dodal Panis.

Nevyhnutnosť čo najrýchlejšej obnovy národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konštatovala samotná ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) počas svojej minulotýždňovej návštevy Spišského hradu. Absolvovala ju v rámci pracovnej cesty, na ktorej sa oboznamovala so stavom pamiatok v regiónoch. "So znepokojením sme sledovali stav Románskeho paláca, kde hrozí pád steny, dokonca trvalé poškodenie objektu. Ak by k takej situácii došlo, Spišský hrad by mohol byť vyškrtnutý zo zoznamu UNESCO. Budeme sa tomu zo všetkých síl snažiť zabrániť," zdôraznila ministerka.

Riaditeľka SNM - Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková pripomenula, že architektonicky najvzácnejšia časť Spišského hradu Románsky palác je už dlhé desaťročia vystavený poveternostným vplyvom, ktoré prispievajú k jeho pomalej deštrukcii. "Je preto veľmi dôležité snažiť sa o čo najrýchlejšiu záchranu tejto časti, aj celej hradnej akropoly. Vždy je nádej, že sa podarí palác zachrániť, veríme, že nedôjde k jeho nenávratnej deštrukcii," uviedla. Dodala, že v časti Románskeho paláca nedošlo k žiadnym rozsiahlym oprávam už od roku 1780, keď hrad zasiahol požiar.