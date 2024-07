Hrozí úplné zmiznutie českých TV? Orange sa pustil do boja: Na súde chce dosiahnuť ich koniec u konkurentov

(Zdroj: TASR/AP Photo/Sang Tan)

Televízia Markíza a JOJ ešte začiatkom minulého roka žiadali, aby operátori nešírili české stanice, počas toho, ako vysielajú zahraničné tituly, na ktoré nevlastnia práva pre Slovensko. Rokovania s televíziami ešte len prebiehali, avšak Orange sa už rozhodol vyradiť deväť českých kanálov zo svojej ponuky.

Ako sa podarilo zistiť portálu žive.aktuality.sk Orange sa teraz pokúša robiť kroky, aby české stanice prestali vysielať aj ďalší slovenskí operátori. Ešte začiatkom júna poslal Orange Prime zoznam operátorov, ktorí na Slovensku českú televíziu šíria. Prima následne formálne poslala všetkým výzvu, na obmedzenie ich staníc na Slovensku, avšak ďalšie kroky podstúpiť neplánovala.

Do sporu sa tak opäť vložil Orange, ktorý chce priamo cez súdy dosiahnuť zastavenie vysielania českých staníc, na ktoré nemajú slovenskí operátori od vysielateľa súhlas. Dosiahnuť to chce cez nariadenie neodkladného opatrenia, ktorému ak by súd vyhovel, na Slovensku by sa Prima okamžite prestala vysielať. To, či sa mu to však podarí, je otázne. Neodkladné opatrenia sa totiž nariaďujú k aktuálnym veciam, čo však vysielanie českých televíznych staníc nie je. Na súde je tak zváženie, či bude podnet riešený cez bežné súdne konanie.

Orange sa k tomu nevyjadril

Portál zive.aktuality.sk oslovil aj spoločnosť Orange, ktorá však tieto kroky oficiálne nepotvrdila. „K plánovaným ani realizovaným právnym krokom našej spoločnosti sa nebudeme vyjadrovať. Ako sme deklarovali aj v minulosti, máme eminentný záujem, aby naši zákazníci mali prístup k čo najširšej ponuke TV programov. Taktiež nám však záleží na tom, aby šírenie TV programov bolo na našom území legálne,“ uviedla stručne hovorkyňa Orangeu Alexandra Piskunová a dodala, že cieľom firmy je, aby pre všetkých TV operátorov platili v tomto smere rovnaké pravidlá.

Prima podľa portálu chystá slovenské verzie Prima Krimi a filmovej Prima Max. Všetko však závisí od záujmu sledovateľov Prima Cool a pripravovanej Prima Love.