Zasa ďalšie zdražovanie! Najväčší slovenskí operátori dvíhajú ceny: ZOZNAM služieb, za ktoré si priplatíte

O2 oznámilo zdražovanie svojich služieb ešte minulý mesiac. K navýšeniu však došlo až 1.7, 2024, a to v niektorých prípadoch až o 50%. Podľa portálu zive.aktuality.sk mobilný operátor zdražil volania a SMS do zahraničia pri programoch Fér a Voľnosť. „Úprava cien sa výhradne týka len volaní a SMS do zahraničia a nie cien v rámci Slovenska. Cenu volaní do zahraničia dorovnávame na úroveň volaní ako doma,“ uvádza O2.

Robert Fico na tlačovej konferencii aj o zdražovaní (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V programe Voľnosť čakal zákazníkov skutočný šok. O2 totiž zdraželo až o 50%. Po novom tak budú musieť zákazníci zaplatiť 0,15 eur za hovor do Európskej únie. Doteraz boli tieto volania spoplatnené sumou 0,10 eur. Rovnako si priplatia aj za SMS do Európskej únie. Kým doteraz platili 0,05 eur za jednu SMS, odteraz bude suma 0,072 eur.

V programe Fér išli ceny hore len mierne. Zákazníci doteraz platili za volania do Európske únie 0,13 eur za minútu hovoru. Odteraz budú platiť 0,15 eur. Na sumu 0,072 eur sa zvýšia SMS do Európskej únie, ktoré doteraz stáli 0,06 eur. Okrem toho operátor začal predávať nový denný balíček neobmedzených dát za 1,4 eura. Doterajšie balíčky, 0,68 GB za 0,95 eura a 1,5 GB za 1,3 eura, z ponuky stiahli.

Zdražuje aj Orange

Zdražovanie oznámil aj ďalší slovenskí operátor Orange, ktorý mení svoje programy bez viazanosti. Ako poznamenal portál zive.aktuality.sk ich cena sa zvyšuje o 2 eurá mesačne. Za Základný paušál Plus bude stáť 21 eur, stredný paušál Plus bude stáť 27 eur, Veľký paušál Plus bude stáť 37 eur a prémiový paušál Plus bude stáť 47 eur. Mesačné poplatky za paušály s viazanosťou sa nezmenia.

Okrem toho sa zákazníkom zruší aj benefit. Doteraz ak sa klienti zaviazali na paušál Plus a nekúpili si dotované zariadenie, tak dostali 5GB mesačne na celé obdobie. Pri prémiovom paušále to bolo dokonca 200GB. Ani to však už nebudú mať.