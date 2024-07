Pokles cien pod magickú hranicu: Palivá opäť tankujeme lacnejšie! Kde ušetríme najviac?

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

Aj keď sa zdalo, že poklesu cien palív je koniec, vyzerá to tak, že karta sa obrátila. Už druhý týždeň po sebe ceny pohonných hmôt klesli, ba čo viac, cena benzínu prekonala magickú hranicu. Aktuálne si na čerpacej stanici Slovnaft motoristi zaplatia za liter benzínu 1,597 eura a v prípade nafty 1,509 eura za liter. Na čerpacích staniciach Shell si motoristi za liter benzínu zaplatia 1,619 eura a 1,539 eura za liter nafty. Na čerpačkách OMV to je 1,599 eura za liter benzínu a 1,519 eura za liter nafty. Bezkonkurenčne najlacnejšie aktuálne tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1,577 eura za liter benzínu a 1,489 eura za liter nafty.

Štatistický úrad potvrdzuje klesajúci trend

Spotrebiteľské ceny najčastejšie používaných pohonných látok počas 28. týždňa 2024 klesli a dosiahli najnižšie hodnoty za posledné tri týždne. Ceny motoristami obľúbeného benzínu 95 a najpredávanejšej motorovej nafty medzitýždenne poklesli prvýkrát po štyroch týždňoch predchádzajúcich rastov. Prémiový benzín 98 opäť mierne zlacnel. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Motoristi počas 28. týždňa nakupovali motorovú naftu za 1,526 eura za liter, čo bolo oproti predchádzajúcemu týždňu menej o 1,5 centa. Cena benzínu 95 klesla o viac ako jeden cent na 1,613 eura za liter. Benzín 98 sa medzitýždenne predával lacnejšie, jeho hodnota bola na úrovni 1,821 eura za liter. Naopak, ceny vybraných plynov určených na pohon motorových vozidiel za posledný týždeň stúpli. Kilogram skvapalneného zemného plynu (LNG) sa predával za 1,611 eura, oproti predchádzajúcemu týždňu zdražel o 6,6 centov, a liter skvapalneného ropného plynu (LPG) zdražel na 0,687 eura.

Cena stlačeného zemného plynu (CNG) sa dlhodobo nemení a posledných päť týždňov je na úrovni 1,601 eura za kilogram. Aktuálna cena motorovej nafty bola medziročne vyššia o 3,5 %, benzín 98 bol drahší o 2,4 % a cena motoristami obľúbeného benzínu 95 bola v porovnaní s minulým rokom vyššia o 1,6 %. Plyn LNG mal cenu vyššiu o 13,5 % a plyn CNG bol oproti rovnakému obdobiu minulého roka drahší o 6,7 %. Naopak, cena LPG medziročne klesla o 0,6 %.

A čo zvyšok Európy?

Slovensko sa aktuálne opäť nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. S priemernou sumou 1,613 eura sa ale radíme medzi krajiny s drahším benzínom v rámci okolitých krajín. Drahšie tankujú v Rakúsku, kde stojí liter benzínu 1,628 eura. Naopak, lacnejšie motoristi tankujú v Maďarsku, kde liter benzínu stojí 1,573 eura, v Česku 1,522 eura a v Poľsku 1,531 eura. Oproti predchádzajúcemu týždňu však ceny stúpli u všetkých susedov. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

Napríklad, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu naďalej menej, ako na Slovensku, a to 1,603 eura, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,332 eura. Naopak, drahší benzín je v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,87 eura za liter. Ešte drahší benzín je v Grécku, za liter dovolenkári zaplatia 1,908 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Dánsku, motoristi tu za liter zaplatia 2,072 eura.

Naopak, naftu máme stále jednu z lacnejších v rámci EÚ. Ba dokonca naftu tankujeme na Slovensku jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov. Lacnejší je len v Česku, a to na úrovni 1,468 eura za liter. Drahšia nafta, ako na Slovensku, je už aj v Poľsku, a to na úrovni 1,532 eura za liter. V Maďarsku motoristi zaplatia 1,592 eura za liter a v Rakúsku 1,626 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,5 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,306 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,609 eura za liter či Taliansku - 1,751 eura za liter.

Čaká nás ďalší pokles?

Na pokles cien palív upozornil aj analytik XTB trhov Marek Nemky. Ako upozornil, ceny ropy uzavreli daný týždeň o 1,75 % nižšie a dostali sa na cenu 85 dolárov za barel ropy Brent. V súčasnosti sa obchodujú ešte o čosi nižšie, avšak iba mierne, a to o 0,38 %, teda na cene 84,7 dolárov za barel.

"Prichádzajúce dáta naznačujú nielen spomalenie čínskej ekonomiky, ale taktiež aj slabší výstup rafinérií, nižšie marže a slabší dopyt od spotrebiteľov. To stálo za pokračujúcim negatívnym trendom na cenovom vývoji na rope. Na druhej strane však vidíme rýchlejšie čerpanie zásob zo Spojených štátov, čo naopak naznačuje silný dopyt po palivách v jednej z najväčších svetových ekonomík. Taktiež výhľad na znižovanie úrokových sadzieb je o čosi pozitívnejší, čo by naďalej podporilo ekonomický vývoj a tým aj dopyt po rope," konštatoval Nemky.

Ako dodal, v poklese pokračujú aj veľkoobchodné ceny v Rotterdame. Dôvodov je viac - sú to pokračujúce nižšie ceny ropy, ale taktiež aj mierne nižších marží rafinérií. "Výhľad na ďalší týždeň-dva je tak aj naďalej na mierny pokles cien na čerpacích staniciach, no zatiaľ je neisté, ako sa materializujú riziká v geopolitike, ale taktiež aj riziká v ekonomike, čo by mohlo stáť za pokračujúcim poklesom cien ropy na burze a poklesom cien palív. Zatiaľ je však dopyt v hlavnej z ekonomík pomerne silný a výhľad je tak skôr stále na mierny rast cien, aj vďaka tomu, že sme v strede leteckej a motoristickej sezóny," uzavrel.