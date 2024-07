Prezident Pellegrini sa chce stretnúť s premiérom: Stretnutie by mohlo prebehnúť v auguste

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini sa chce stretnúť s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Predpokladá, že stretnutie by sa mohlo uskutočniť koncom augusta. Avizovala to hlava štátu po stredajšej návšteve rezortu obrany s tým, že prípadné stretnutie s politickými lídrami bude riešiť až potom.

"Ja najprv počkám, kým sa do úradu v plnej sile vráti predseda vlády SR, s ktorým sa chcem oficiálne stretnúť po tom, ako sa ujme opäť žezla. Od toho sa budú odvíjať moje ďalšie kroky," poznamenal.

VIDEO Brífing Prezidenta SR Petra Pellegriniho a ministra obrany Róberta Kaliňáka na Ministerstve obrany SR

Brífing Prezidenta SR Petra Pellegriniho a ministra obrany Róberta Kaliňáka na Ministerstve obrany SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Je potom pripravený venovať sa aj možnosti okrúhleho stola s lídrami politických strán. Stretnúť sa s nimi chce k témam, v ktorých by Slovensko malo byť jednotné. "Ale poďme krok za krokom. Najprv by som rád absolvoval ako prezident oficiálne bilaterálne stretnutie s premiérom," dodal Pellegrini.

Po májovom atentáte na premiéra zvolali vtedajšia úradujúca hlava štátu Zuzana Čaputová a vtedajší zvolený prezident Pellegrini stretnutie parlamentných strán. Okrúhly stôl sa napokon nekonal. Pellegrini vtedy podotkol, že naň asi nedozrel čas. V júni avizoval, že pozvanie naďalej platí, no so stretnutím by sa mohlo počkať na vývoj zdravotného stavu predsedu vlády.