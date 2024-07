A dosť! Mesto Senec reaguje na tragickú smrť Dominika (†18) a Andreja (†18): Tvrdý odkaz pre ľudí

SENEC - Záchranári od júna zaznamenali 26 prípadov topenia, 7 sa skončilo smrťou. V smutnej štatistike sa, žiaľ, nachádzajú aj dvaja iba 18-roční mladíci, ktorým sa osudným stala pred pár dňami zábava na vodnom bicykli. Potom, ako jeden z nich skončil vo vode, ten druhý mu chcel pomôcť, oboch to však stálo život. Po hroznej udalosti si ľudia začali klásť otázky, či sa tragédii nedalo predísť a na sociálnych sieťach začali kolovať rôzne správy a teórie. Mesto Senec sa preto rozhodlo prehovoriť a zareagovať na neoverené a nepresné informácie, ktoré sa za posledné dni objavili na internete.

K tragickej udalosti došlo 17. júla na Slnečných jazerách v Senci. Dvaja mladí futbalisti Dominik a Andrej sa rozhodli spríjemniť si letný prázdninový deň na vodných bicykloch. Ako uviedol Nový čas, chlapci si mali požičať vodný bicykel a spolu s dvoma dievčatami sa vybrali na jazero. Problém nastal, keď jeden z nich skočil alebo spadol do vody. Zrejme utrpel teplotný šok. Kamarát sa mu preto rozhodol pomôcť a skočil za ním. Obaja však zomreli. Privolaní záchranári chlapcom už nevedeli pomôcť. „Príslušníci Hasičského a záchranného zboru spolu s poriečnym oddelením Prezídia PZ vytiahli z vodnej hladiny oboch mužov, ale privolaná rýchla zdravotná pomoc im už nedokázala pomôcť. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, ako aj citlivosť prípadu a ohľad k pozostalým zatiaľ ďalšie informácie nebudeme zverejňovať,“ uviedla polícia.

Tragická smrť dvoch mladých mužov vyvolala silné ohlasy aj na sociálnych sieťach. Zatiaľ čo jedna skupina iba vyjadrila najbližším úprimnú sústrasť a oplakala smrť mladíkov, tá druhá začala špekulovať o možných príčinách a o tom, či sa udalosti nedalo predísť. Riešili napríklad, prečo nemali mladíci na sebe v čase nešťastia vesty a tiež spodné prúdy v jazere. Po niekoľkých dňoch podobných špekulácii sa mesto Senec rozhodlo na všetky tieto komentáre reagovať. "Niektorí sa nazdávajú, že mesto by vraj malo informovať o spodných prúdoch v jazere, skutočnosť je však taká, že žiadne prúdy sa pod hladinou v jazere nevyskytujú,“ uviedli. Pripomenuli tiež, že každá požičovňa vodných bicyklov poskytuje vesty. „Keď si ju však klient na vlastnú zodpovednosť neoblečie, na jeho rozhodnutie nemá nikto dosah,“ smutne skonštatovali.

„Po internete koluje aj fotografia sanitky, ktorá čakala pred parkovacími zábranami. Záchranná služba už v tom čase zavolala sanitku aj vrtuľník. Zablúdenú sanitku zavolal svedok nehody k ďalším účastníkom nešťastia, ktorí boli v šoku, a zrejme zle vysvetlil svoju pozíciu do telefónu. Meškanie tejto sanitky však neovplyvnilo výsledok nešťastia,“ vysvetlili aj túto udalosť.

Sťažené podmienky aj pomoc dobrovoľníkov

Vodná záchranná služba, ktorá je so zdravotnou záchrannou službou prepojená vysielačkami, bola podľa mesta na mieste nešťastia do 3 minút. „Záchranná vodná služba má dohodu o výpomoci s potápačským klubom Piccard, v dôsledku čoho sa do pátrania po nezvestných telách obratom pridali štyria dobrovoľníci,“ uviedli.

Poukázali tiež na sťažené podmienky. „Tragédia sa stala v najhlbšej časti jazera, kde hĺbka vody dosahuje až 7 metrov a viditeľnosť je veľmi zlá. Očití svedkovia neposkytli jednotné informácie o mieste incidentu. Prvé telo našla vodná záchranná služba do 25 minút, miesto označila bójou a pokračovala v prehľadávaní jazera. Následne prišla riečna polícia a za pomoci vodného dronu sa pokračovalo v pátraní po druhom nezvestnom,“ uviedli.

„Záchranná služba vrátane plavčíkov plní nielen záchrannú, ale najmä preventívnu úlohu. Plavčíci napomínajú nezodpovedných plavcov, čím predchádzajú možným komplikáciám. Napriek tomu, že sa táto tragédia udiala, vodná záchranná služba robí profesionálnu prácu. Je nevyhnutné, aby bola súčasťou letnej turistickej sezóny, a tak pomáhala predchádzať podobným tragédiám. Mnoho prípadov, keď sa podarilo zachrániť topiaceho sa, nie je medializovaných. O šťastných koncoch sa preto široká verejnosť často nedozvie. Tieto prípady sú v archíve záchranných služieb, ktoré neustále upozorňujú na zodpovedné správanie pri vode,“ pripomenuli.

„Podľa štatistík je voda ako živel – hneď po dopravných nehodách – na druhom mieste v počte nehôd. Medzi najčastejšie príčiny utopenia patrí konzumácia alkoholu alebo iných omamných látok, preceňovanie vlastných síl a zlyhanie telesných orgánov. Mnoho prípadov utopenia nastáva v dôsledku šoku po opaľovaní a následnom ´skoku´ do studenej vody. Venujme aktívnu pozornosť aj malým deťom, ktoré sa hrajú vo vode, lebo utopenie sa neprejavuje tak, ako to vidíme vo filmoch. Topiaci sa nekričí ani nemáva z vody. Je to tichá udalosť, kde včasná pomoc môže zachrániť život,“ uviedli. Rodinám a blízkym obetí tejto bolestivej tragédie vyjadrili úprimnú sústrasť a zároveň poprosili všetkých, ktorí cítia potrebu komentovať túto tragickú udalosť, aby k nej pristupovali s patričnou úctou a rešpektom.