ZÁHADA opusteného stanu v pohorí Tribeč, ktorá vystrašila Slovákov, je vyriešená! TAKTO to celé bolo

(Zdroj: Facebook/Záchranný Systém Slovensko)

NITRA - Slovensko riešilo posledný týždeň záhadu stanu, ktorý turisti objavili pri turistike na Veľkom Tribeči. Na sociálnej sieti sa strhla debata, čo za tým môže byť - niektorí hovorili o záhade pohoria, ktoré je známe z diela Trhlina, iní hovorili o srande. Viacerým to však nedalo a prehľadali aj okolie a snažili sa zistiť, či sa niekomu niečo nestalo. Rozuzlenie nakoniec priniesol Záchranný Systém Slovensko.

archívne video

Horskí záchranári pomáhali v Tiesňavách 18-ročnému mladíkovi (Zdroj: Facebook/Horská záchranná služba)

Po búrke 12. júla objavili turisti na Veľkom Tribeči opustený stan. „Na vrchu Veľký Tribeč v pohorí Tríbeč sa už od minulého týždňa nachádza opustený stan. Už niekoľko ľudí ho opakovane videlo a nikde nikoho. Toto je posledná fotka z utorka z našej skupiny venovanej Tribeču. Je to nahlásené organizáciám, čo pátrajú po nezvestných, ale zatiaľ na nikoho z nahlásených to nesedí," napísala minulý týždeň do skupín venujúcich sa turistike Peťka s tým, že prvé informácie hovorili o tom, že stan už bol na mieste niekoľko dní.

(Zdroj: FB/Tribeč -potulky pohorím)

Viacerí riešili v komentároch, že možno ide o záhadu pohoria Tribeč a odvolávali sa na knihu Trhlina. Iní tvrdili, že si niekto z turistov urobil srandu. Viacero ľudí sa však rozhodlo prehľadať okolie, no bez výsledku. O pomoc požiadali aj Záchranný Systém Slovensko, ktorý nakoniec celú záhadu rozuzlil.

"Možno tým pár ľudí sklameme, ale žiadna záhada sa nekoná. Vďaka informáciám od dvoch ľudí sme dnes pána Jozefa, majiteľa stanu, vystopovali. Je v poriadku a zo stanu odišiel pre silnú búrku," informoval na sociálnej sieti.

(Zdroj: Facebook/Záchranný Systém Slovensko)