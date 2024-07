KDH nechce, aby sa novela rokovacieho poriadku stala "náhubkovým" zákonom

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - KDH bude dávať pozor na to, aby sa zmeny v rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR nestali koaličným "náhubkovým" zákonom na umlčanie opozície v parlamente. Uviedla to hovorkyňa hnutia Lenka Kovár. Kresťanskí demokrati sa chcú oboznámiť s návrhmi koalície.

"KDH sa najskôr podrobne oboznámi s navrhovanými zmenami rokovacieho poriadku zo strany koalície," odpovedala Kovár na otázku, či bude hnutie pripravovať vlastné návrhy na úpravu rokovacieho poriadku. Hnutie deklaruje, že od začiatku volebného obdobia diskutuje odborne, k veci a bez osobných útokov. "V tom budeme aj naďalej pokračovať," doplnila hovorkyňa.

O príprave novely rokovacieho poriadku informoval v utorok (16. 7.) predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter. Po lete by sa mali podľa neho zísť parlamentné strany so svojimi návrhmi, aby sa mohla pripraviť novelizácia. Parlament by ju mohol prijať do konca roka. Zmeny by sa mali týkať napríklad technického riešenia pozmeňujúcich návrhov, ktoré by sa už nemuseli čítať v pléne.