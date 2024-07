Prívalové dažde spôsobili poľnohospodárom škody za 21,7 milióna eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NITRA - Prívalové dažde a silný vietor od mája do júla poškodili na Slovensku 37.000 hektárov polí a spôsobili slovenským poľnohospodárom škody za 21,7 milióna eur. Uviedol to predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš.

Škody napáchalo počasie aj v nitrianskom regióne. Podľa predsedu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (RPPK) Nitra Igora Jakubičku boli posledné zrážky na úrovni od 30 do 110 milimetrov. "Boli spojené aj so silným vetrom a táto kalamita, ktorá sa prehnala regiónom, spôsobila to, že na niektorých podnikoch boli poľahnuté skoro celé výmery pšenice, veľké výmery jačmeňa a repky. Poškodilo to aj jesenné plodiny, polámalo kukuricu aj zrnovú silážnu kukuricu," skonštatoval.

Nitrianska RPPK nemá zosumarizované ešte všetky škody, už teraz však dosahujú miliónové čísla. "Keď sme zhruba od jednej tretiny subjektov z nitrianskeho regiónu získali podklady, tak nám vyšlo, že vetrom a dažďami je poškodených okolo 6000 hektárov. Vyčíslené v peniazoch sú približne tri milióny eur. Nejaké poškodené hektáre v regióne sú aj v ovocných sadoch a vo viniciach. V časti nitrianskeho regiónu spôsobila víchrica, ktorá bola 12. júla, aj škody na majetku," povedal Jakubička.

Množstvo zrážok na konci jari a začiatku leta spôsobilo poľnohospodárom aj problémy s kvalitou dopestovaných plodín. "Je to ďalšia nepríjemná vec, ktorá nám spôsobí ďalšie finančné straty. Kvalita potravinárskej pšenice a sladovníckeho jačmeňa je nízka. Keď poviem za náš podnik, tak my sme na dolných hraniciach dusíkatých látok sladovníckeho jačmeňa. Budem mať veľký problém dohodnúť sa s odberateľom, aby jačmeň odobral. Pšeniciam sme dali všetko na to, aby boli vysokokvalitné, žiaľ, tie nadmerné dažde z nich vyplavili dusíkaté látky," dodal Jakubička.