Dve dopravné nehody v priebehu 15 minút: Polícia zasahovala na diaľnici pri Piešťanoch

TRNAVA - Na diaľnici D1 pri Piešťanoch v smere do Žiliny sa v utorok (16. 7.) ráno stali dve dopravné nehody v priebehu 15 minút. Pri druhej nehode sa zranili dve osoby. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Najskôr mal vodič osobného vozidla pri prechádzaní z ľavého do pravého pruhu naraziť do menšej dodávky, ktorá išla v pravom pruhu. Po náraze menšie z áut odhodilo do zvodidiel, kde mu odtrhlo predné koleso. "Policajná hliadka podrobila oboch vodičov dychovým skúškam, ktoré alkohol v ich dychu nepotvrdili," doplnila polícia s tým, že vodičovi bola s cieľom prípadného zistenia iných návykových látok odobraná krv.

Približne o 15 minút neskôr mal 19-ročný vodič bielej dodávky zozadu naraziť do žltej dodávky, ktorá prevážala potraviny. Dodávka sa po náraze prevrátila na bok a vysypal sa z nej cesnak. "Obaja muži, ktorí sa v nej viezli, utrpeli zranenia a do starostlivosti si ich prevzali privolaní záchranári," priblížila polícia. Alkohol u vodičov nezistili.

