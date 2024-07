Autentické VIDEO brutálnej zrážky auta po policajnej naháňačke! Vodič preletel križovatkou: Autá odhodilo

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, reprofoto TV Joj)

TOMÁŠOV - Policajná hliadka sa pokúsila zastaviť vodiča a podrobiť ho kontrole. Náhle sa spustila hrôzostrašná naháňačka. Vodič unikal obrovskou rýchlosťou. Na sociálnej sieti sa šíria zábery, ktoré zachytávajú ako preletel križovatkou a vpálil do dvoch áut.

Hliadka bratislavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky chcela včera krátko po 9:00 hodine zastaviť auto značky Volkswagen Golf, ktoré spozorovala na ulici Pri trati v mestskej časti Podunajské Biskupice a vodiča podrobiť kontrole. Ani vo sne ich však nenapadlo, že sa strhne obrovská naháňačka. 49-ročný muž totiž začal hliadke unikať a namieril si to až do obce Tomášov, kde došlo k hrôzostrašnej nehode. Podľa záberov, ktoré kolujú sociálnou sieťou, mal vodič vo veľkej rýchlosti preletieť križovatkou a vpáliť do dvoch áut, ktoré sa na nej akurát nachádzali. Polícia stihla pribrzdiť. Zábery ako prvé priniesli noviny.sk.

"Vodič znamenia na zastavenia nerešpektoval a vo vysokej rýchlosti pred hliadkou unikal v smere z Bratislavy do Trnavského kraja. Opakované výzvy hliadky PZ k zastaveniu vodič ignoroval, a pokračoval vo vysokej rýchlosti v úniku, pričom ohrozoval svojou riskantnou jazdou ostatných účastníkov cestnej premávky. V obci Tomášov vodič spôsobil dopravnú nehodu – zrážku s dvomi motorovými vozidlami, v dôsledku ktorej poškodil ďalšie dve odstavené motorové vozidlá," potvrdila bratislavská polícia na sociálnej sieti.

Pri nehode podľa polície utrpelo zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie privolanou záchrannou službou, šesť osôb. "Vodič vozidla Volkswagen Golf, 49-ročný muž bol leteckou záchrannou službou prevezený s ťažkými zraneniami do nemocnice. Vo vozidle bolo následne nájdených viacero vreciek s obsahom bielej kryštalickej látky, ktoré budú zaslané k expertíznemu skúmaniu. Policajti zároveň na mieste zistili, že vodič viedol motorové vozidlo v čase zadržania vodičského oprávnenia," skonštatovala polícia.

Celý prípad si prevzal vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Bližšie informácie k prípadu polícia poskytne až, keď to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní.