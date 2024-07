Ako zabrániť vzniku požiarov pri žatve? Hasičský zbor prináša rady

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP)

Subjekty zapojené do žatevných prác by mali uprednostniť zber obilnín pri cestách, železničných tratiach a skládkach odpadov. Pokosené obilie a slama by mali byť následne vedľa nich umiestnené. Pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako desať hektárov je podľa hasičského zboru potrebné zabezpečiť cisternu so stálou zásobou vody a traktor s pluhom pre ich okamžité použitie.

archívne video

Robert Fico na žatve prišiel opäť medzi ľudí (Zdroj: Topky/Tomáš Hambálek)

Prezídium ďalej odporučilo vybaviť techniku na zber a stohovanie prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu a pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 litrov. Všetky výrobné zariadenia a stroje by mali byť v technicky bezchybnom stave a priestory na spracovanie a skladovanie obilnín by mali byť taktiež dostatočne vybavené hasiacimi prostriedkami. Dôležité je dodržiavať prísny zákaz fajčenia, dodali hasiči.