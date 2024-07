ZÁBERY len pre silné povahy! Mačiatko sa zaživa uvarilo v aute! Majiteľ sa neponáhľal, bezmocná polícia len čakala

(Zdroj: Facebook/Prievidzská labka)

Otrasný prípad sa stal v stredu ráno okolo 9 hodiny v Prievidzi pri Mc Donalde. Adrián započul mňaučanie mačiatka, ktoré bolo zakliesnené v motore auta. Okamžite preto zavolal na 158, aby úbohému zvieraťu pomoholi. Polícia však podľa neziskovej organizácie Prievidzská labka nekonala. "Bolo mu povedané, že ako vošli, tak vyjdú," poznamenala organizácia. Adrián sa preto mačiatko pokúšal vylákať von sám. To sa mu však nedarilo a preto zavolal na SOS linku pre zvieratá v núdzi.

Tí na miesto dorazili okamžite. "Hneď vyrazili naše dve dobrovoľníčky na miesto. Zároveň volali 158, prvýkrát dostali odpoveď, že majiteľka auta nereaguje na výzvu, až na druhýkrát, keď naša dobrovoľníčka povedala, že vypáčia kapotu a je im to jedno... prišli do 20 minút," skonštatovala nezisková organizácia. Napriek ich obrovskej snahe sa mačiatko nepodarilo zachrániť.

Video nie je vhodné pre citlivé povahy

Podľa polície je mačka vec

Hovorkyňa trenčianskej polície Katarína Kuzmová pre topky.sk poznamenala, že polícia pri príchode na miesto okamžite kontaktovala majiteľa vozidla. "Ten sa však na miesto dostavil až po pár hodinách. Polícia nemá technické prostriedky na násilné otvorenie kapoty vozidla. Navyše, v zmysle zákona, k tomu nie je ani oprávnená. Ak by bol ohrozený život alebo zdravie človeka (napr. zamknuté dieťa vo vozidle), v tomto prípade môže polícia konať a vozidlo otvoriť, napr. rozbitím okna," skonštatovala pre topky.sk.

Podľa jej vyjadrenia je mačka v zmysle zákona považovaná za vec. "V zmysle zákona sa zviera, hoci je to živý tvor, považuje za vec. Z toho dôvodu nebola polícia oprávnená vozidlo násilím otvoriť a majiteľovi vozidla toto za účelom záchrany zvieraťa poškodiť," doplnila.

Dokonca v prípade, ak by sa pokúsili mačiatko zachrániť, mohli by znášať následky. "Zo všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka o odvracaní hroziacej škody v prípade krajnej núdze vyplýva, že ak by občan rozbil inému okno alebo niečo iné na aute, aby oslobodil mačku, tak škoda, ktorú týmto spôsobí bude nepochybne väčšia ako škoda, ktorú odvracal a môže teda znášať následky a zodpovednosť za vzniknuté škody. Rovnaký následok by znášalo MV SR, ak by sme rozbili auto kvôli záchrane zvieraťa a majiteľ vozidla by potom žiadal náhradu," dodala Kuzmová.

Ako však uvádza Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieku Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky ešte v roku 2018 schválila zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý hovorí, že zviera nie je vec. „Slovensko sa prijatím novely zaraďuje medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažujú zviera za vec, ale za živú cítiacu bytosť," uvádza ministerstvo.