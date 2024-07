Bratislava sa zmenila na betónové peklo! Merali sme teploty v uliciach: Na TÝCHTO miestach dosiahli aj 50 stupňov

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

BRATISLAVA - Už niekoľko dní trápia Slovensko extrémne vysoké teploty. Tie v stredu dosahovali aj 38 stupňov Celzia a kým niektorí saišli schladiť k vode, ďalší vyšli do mesta, prípadne sa túlali po vychladených nákupných centrách. Vyši sme do ulíc Bratislavy, aby sme sa pozreli, koľko stupňov je na obľúbených miestach. Hodžovo a Primaciálne námestie doslova horeli!

Na Slovensku sa v stredu (10. 7.) teplota miestami vyšplhala na vyše 37 stupňov Celzia. Teplotné maximá namerali v obciach Mužla v okrese Nové Zámky a Slovenský Grob v okrese Pezinok, kde bolo 37,3 stupňa Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Tridsaťsedem stupňov Celzia teplota dosiahla aj na stanici Mochovce a Somotor.

Centrum hlavného mesta bolo uprostred jedného z najteplejších dní takmer vyprázdnené (Zdroj: Topky/Maarty)

"Práve druhá menovaná stanica je zároveň najväčším adeptom na najdlhšiu dlhú sériu veľmi horúcich dní s teplotou nad 35 stupňov Celzia, pretože zvlnený studený front občasne ovplyvní počasie na našom území od západu, a práve na Zemplíne jeho vplyv pocítime najmenej," poznamenal SHMÚ. Veľmi teplo bolo v stredu aj v hornatejších vyššie položených oblastiach na severe. "Tridsaťtri až tridsaťštyri stupňov Celzia bolo lokálne aj na Kysuciach, Orave, Liptove, Turci, Horehroní a takmer aj na Spiši," dodal ústav.

Teploty boli naozaj veľmi vysoké. Tí šťastnejší, čo mali voľný deň, sa vybrali k vode, kde bolo na pocit príjemnejšie. Letné kúpaliská praskali vo švíkoch. No ani mesto nebolo prázdne, mnohí sa išli osviežiť na zmrzlinu. No na viacerých miestach hlavného mesta bolo na nevydržanie. A to doslova.

Obľúbené námestia horeli

Vyšli sme preto do ulíc, aby sme zistili, aké teploty nameriame na niektorých obľúbených miestach. Napríklad, na Primaciálnom námestí, v priamom centre Bratislavy, sme namerali na poludnie takmer 46 stupňov Celzia. Toto námestie, kde sídli aj bratislavský magistrát, je charakteristické tým, že na ňom nie je žiadna tieniaca zeleň, až na jeden strom. To sa aj odrazilo na vysokej teplote na námestí.

Extrémne vysoké teploty boli aj v okolí Prezidentského paláca. Na Hodžovom námestí, kde palác sídli, sme namerali takmer 51 stupňov Celzia. Aj tu platí, že ide o miesto, kde nie je takmer žiadna zeleň. Na námestí je situovaná fontána, pri ktorej sme namerali 27 stupňov Celzia. Priamo pred palácom to bolo viac, ako 47 stupňov Celzia.

Pocitovo príjemnejšie bolo v centre mesta. Na Hviezdoslavovom námestí je viacero stromov, ktoré vzduch ochladzujú a vytvárajú tieň. Pred starou budovou Slovenského národného divadla sme namerali 36 stupňov Celzia na priamom slnku. V tieni medzi budovami to bolo 32,2 stupňa Celzia, pri Čumilovi 35 stupňov Celzia. Hlavné námestie ukazovalo 36,6 stupňa Celzia. V tieni na zeleni pri Rybnom námestí to bolo rovných 33 stupňov.

Horúco však bolo aj na Rázusovom nábreží, kde je aj prestupný uzol električiek. Na zastávke pod Mostom SNP rovnako nie je žiadna zeleň, ktorá by tienila, na cestujúcich a turistov tam tak "pečie" priame slnko. Na betóne zastávky MHD sme namerali až 38 stupňov Celzia, väčšina ľudí sa tlačila v tieni zastávky. V starej električke smerom do Dúbravky, ktorá bola poloprázdna a nebola vybavená klimatizáciou, sme namerali 37,5 stupňa Celzia. Cestou naspäť sme sa zviezli v novej električke, ktorá už klimatizáciou vybavená bola - namerali sme v nej 30,1 stupňa. Príjemne bolo aj v garáži nákupného centra na Mlynských Nivách, kde sme namerali necelých 30 stupňov Celzia. Avšak, v obchode na Kamennom námestí sme zažili poriadny teplotný šok - vnútri sme namerali 21,1 stupňa Celzia.

Vysoké teploty budú aj naďalej

Vo viacerých okresoch, najmä na juhu Slovenska, platia vo štvrtok poobede výstrahy pred vysokými teplotami. Miestami sa môže teplota vyšplhať až na 37 stupňov Celzia. Od rána tiež vo väčšine krajov hrozia búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

S búrkami treba od rána počítať v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji, tiež vo väčšine Trenčianskeho. Prvostupňová výstraha je vydaná aj pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami platí od 13.00 h vo väčšine Košického kraja a v okresoch Krupina, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky a Dunajská Streda. Rovnako v okresoch Humenné a Vranov nad Topľou. Teploty sa tu môžu vyšplhať na 35 až 37 stupňov Celzia.

(Zdroj: SHMÚ)

Prvostupňová výstraha je vydaná od 13.00 h vo väčšine Prešovského a Bratislavského kraja, ako aj v okresoch Banská Štiavnica, Detva, Poltár, Zvolen, Žarnovica, Gelnica, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Galanta, Hlohovec, Piešťany a Trnava. Tu môže maximálna teplota vzduchu dosiahnuť až 34 stupňov Celzia. Výstrahy pred teplom platia do 18.00 h.