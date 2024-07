MIMORIADNE Verdikt, na ktorý čakalo celé Slovensko: Ústavný súd rozhodol o spornej novele Trestného zákona!

Ústava SR (Zdroj: SITA)

Priblížil, že vyslovený nesúlad s Ústavou SR sa týka ustanovení o treste prepadnutia majetku a tiež prechodných ustanovení súvisiacich s premlčaním. Súd vyslovil za nesúladné s ústavou aj prechodné ustanovenie, ktoré malo ministrovi spravodlivosti umožniť podať dovolanie v neprospech obvineného spätne do troch rokov v prípade dohôd o vine a treste schválených pred 15. marcom 2024. Tiež možnosť využiť nezákonne získaný dôkaz v trestnom konaní v prospech obvineného.

Vyslovenie nesúladu s ústavou sa netýka zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) či zmien pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti. Protiústavný nebol ani proces prijímania legislatívy. V týchto častiach ÚS navrhovateľom nevyhovel. "ÚS nevidel také závažné nedostatky legislatívneho procesu, ktoré by spôsobili neústavnosť napadnutej novely trestného zákona," povedal Fiačan. ÚS pritom skonštatoval, že neboli splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie, súd však nevidel taký zásah do ústavných práv alebo princípov, ktoré by znamenali protiústavný stav. V prípade zrušenia ÚŠP súd zistil, že podobné orgány sú v členských štátoch EÚ bežné. "V tejto veci je podstatné to, že ústava neupravuje organizáciu, štruktúru a činnosť prokuratúry, v tomto má parlament širokú voľnosť," skonštatoval Fiačan. Parlament novelu schválil 8. februára.

Rozsiahlu novelu prijatú vládnou koalíciou vo februári napadla ako celok bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová a opoziční poslanci. ÚS koncom februára rozhodol o pozastavení účinnosti zmien v Trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých ustanovení Trestného poriadku. "Vzhľadom na skutočnosť, že ÚS v tomto náleze dospel k záveru o nesúlade niektorých častí napadnutého zákona s ústavou, sa potvrdila opodstatnenosť pozastavenia jeho účinnosti," povedal Fiačan.

Proces posudzovania ústavnosti zákona bol podľa neho náročný a právne stanoviská boli niekedy rozdielne až protikladné. Na otázku, ako skončilo hlasovanie sudcov pri rozhodovaní, Fiačan uviedol, že tento údaj je neverejný.

Predseda ÚS potvrdil, že vláda ako vedľajší účastník konania ešte vo februári podala námietku zaujatosti voči trom sudcom ÚS. Išlo o Rastislava Kaššáka, Ľuboša Szigetiho a Petra Molnára, ktorých menoval do funkcie bývalý prezident SR Andrej Kiska. ÚS v apríli o námietkach rozhodol tak, že nedošlo k spochybneniu nezaujatosti týchto sudcov a tí neboli vylúčení z konania a rozhodovania vo veci.

Robert Fico víta a rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR

Premiér Robert Fico (Smer-SD) víta a rešpektuje stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR. V mene celej vládnej koalície požiadal bývalú prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, opozíciu, médiá i mimovládne organizácie o ospravedlnenie. Uviedol to na sociálnej sieti.

Predseda vlády žiada ospravedlnenie za "prejavy nenávisti a organizovanie štvavých verejných protestov" v súvislosti s vládnym návrhom zákona. Ten, ako podotkol, zrušil Úrad špeciálnej prokuratúry, znížil trestné sadzby či skrátil premlčacie lehoty. "Dal prednosť odškodňovaniu obetiam trestných činov a vykonal ďalšie nevyhnutné zmeny v trestnom zákonodarstve," vyhlásil Fico.

ÚS SR podľa jeho slov v stredu rozhodol, že vládna koalícia spor o túto novelizáciu trestného zákonodarstva vyhrala nad "nenávistnou opozíciou". "Treba vyzdvihnúť profesionálnu prácu ministerstva spravodlivosti SR, ktoré do legislatívneho procesu predložilo kvalifikovaný návrh, ktorý aj podľa Ústavného súdu SR nebol ani v skrátenom legislatívnom konaní v rozpore s Ústavou SR," skonštatoval premiér.

Pellegrini rozhodnutie ÚS rešpektuje

Prezident Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pri novele Trestného zákona. "Je povinnosťou vládnej koalície vysporiadať sa s časťami novely, v ktorej súd našiel nesúlad s ústavou, a povinnosťou opozície rešpektovať, že viaceré časti jej podania ústavní sudcovia zamietli," uviedol prezident.

K rozhodnutiu Ústavného súdu SR sa vyjadril aj minister vnútra a šéf strany Hlas-SD matúš Šutaj Eštok. "Dnešné rozhodnutie Ústavného súdu o novele trestných kódexov potvrdilo, že proces prijímania zákona, ani zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry - teda tých častí, ktoré opozícii slúžili na organizovanie protestov, obštrukcie v parlamente a ďalšie vyvolávanie zdania, že je ohrozená slovenská demokracia NEBOLI V ROZPORE S ÚSTAVOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY," uviedol.

Minister spravodlivosti by mal po rozhodnutí ÚS SR odstúpiť, tvrdí Hnutie Slovensko

Rozhodnutie ústavného súdu týmto podľa jeho slov berie vietor z plachiet predstaviteľom súčasnej opozície a usvedčuje ich, že účelovo zavádzali ľudí a umelo živili protesty, ktorých cieľom bola podpora Ivana Korčoka.dodal Šutaj Eštok.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) by mal po rozhodnutí Ústavného súdu (ÚS) SR odstúpiť. Vyzýva ho na to hnutie Slovensko. Tvrdí, že časti novely Trestného zákona boli v rozpore s Ústavou SR.

"Boris Susko by mal ešte dnes odstúpiť, pretože ho ústavný súd usvedčil z dvoch zlyhaní. Po prvé z toho, že časti jeho škandalóznej novely trestného zákona boli v rozpore s Ústavou SR. Po druhé z toho, že s celou koalíciou klamal verejnosť, že Úrad špeciálnej prokuratúry je orgán, ktorý je ojedinelý v Európskej únii," skonštatoval v stanovisku hnutia Slovensko poslanec parlamentu Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

To, že niektoré časti novely sú v súlade s ústavou, ešte podľa Grendela neznamená, že sú morálne správne a sú v súlade s verejným záujmom. "Zníženie trestov za korupciu a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry nebolo morálne správne a neslúžilo verejnému záujmu," doplnil. Väčšina novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR, niektoré časti však nie. Vyplýva to zo stredajšieho rozhodnutia ÚS SR.

Táto novela určite neprispeje k zušľachteniu spoločnosti, reaguje KDH

Ak platí staroveká zásada, že zákon vychováva, tak tento určite neprispeje k zušľachteniu spoločnosti. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR k trestným kódexom, pričom ho plne rešpektuje. Upozornilo, že konštatovať súlad s Ústavou SR v ostatných častiach ešte neznamená, že nižšie tresty, skrátené premlčacie lehoty či zrušená špeciálna prokuratúra budú prínosom pre spravodlivejšie usporiadanie spoločnosti, zvýšia bezpečnosť občanov a ochránia ich majetok.

"ÚS obvykle veľmi zdržanlivo zasahuje do zákonodarnej moci poslancov, aj to len v extrémnych prípadoch. Nález ÚS potvrdil, že novela obsahovala aj extrémne ustanovenia. Je ale nevyhnutné rozlišovať súlad s Ústavou SR a tým, či novela trestného zákona prinesie spravodlivosť do spoločnosti," zdôraznil podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas.

Hovorkyňa KDH Lenka Kovár podotkla, že hnutie bude navrhovať, aby boli podmienky pre zrýchlený legislatívny proces ukotvené v Ústave SR tak, aby ÚS mal jasnú kompetenciu zaoberať sa ich splnením.

Ústavný súd SR v stredu rozhodol, že väčšina napadnutej novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR, niektoré časti však nie. Vyslovenie nesúladu s ústavou sa netýka zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry či zmien trestných sadzieb alebo hraníc škôd pri majetkovej trestnej činnosti.

Martin Šimečka rešpektuje rozhodnutie ÚS, ale mrzí ho, že vláda dosiahla svoj zámer

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ale mrzí ho, že vláda vďaka nemu dosiahla svoj zámer. Podľa neho docielila zníženie trestov a skrátenie premlčacích lehôt pre zlodejov, korupčníkov a iných kriminálnikov. Uviedol to v reakcii na stredajšie rozhodnutie ÚS. V tejto súvislosti podľa neho ide o zlyhanie vlády a ministerstva spravodlivosti a je rád, že sa deštruktívnym návrhom zabránilo.

"Presadili amnestie pre svojich ľudí, na hulváta a proti verejnému záujmu. To je zlá správa pre spravodlivosť aj bezpečnosť ľudí na Slovensku," doplnil Šimečka. Potvrdilo sa však podľa neho, že navrhnutá novela trestných kódexov bola z časti v rozpore s ústavou. "Ústavný súd to skonštatoval pri ustanoveniach, ako je spätné otváranie dohôd o vine a treste či použitie nezákonného dôkazu v prospech obvineného," podotkol.

Ako uviedol, potvrdilo sa tiež, že dôvody pre použitie skráteného legislatívneho konania musia byť dôkladne zvažované a nesmú sa používať svojvoľne. "Takto sa jednoducho nemajú prijímať zákony. V PS na to upozorňujeme od začiatku a ústavní sudcovia to dnes verejne potvrdili, hoci rozhodli konzervatívne a v tomto konkrétnom prípade nezastavili celú novelu," zdôraznil.

