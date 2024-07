Slovensko je pripravené pomôcť detskej nemocnici v Kyjeve, tvrdí Zuzana Dolinková

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vyjadrenie ministerky Zuzany Dolinkovej k útoku na detskú nemocnicu v Kyjeve (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Všetci rodičia detí boli informovaní, že v rámci pomoci členských štátov Európskej únie majú možnosť požiadať o prevoz detí do iných krajín. My sme za Slovensko ponúkli pomoc a prevoz do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Od ukrajinského ministra máme zatiaľ informáciu, že štyria rodičia sa zaregistrovali v systéme, kde požiadali o prevoz do niektorej z európskych krajín," poznamenala.

Záchranári a dobrovoľníci prehľadávajú trosky detskej nemocnice OCHMADIT po ruskom raketom útoku (Zdroj: TASR/AP/Efrem Lukatsky)

Zatiaľ nie je známe, kam detských pacientov prevezú. "Ak ponuka príde, my sme pripravení prevoz zabezpečiť," podotkla šéfka rezortu. V prípade potreby je Slovensko podľa jej slov ochotné pomôcť aj so zabezpečením zdravotného materiálu. "Zatiaľ takáto požiadavka nebola," dodala. Ruské sily uskutočnili v pondelok rozsiahle raketové útoky na rôzne ukrajinské mestá vrátane metropoly Kyjev, kde bola zasiahnutá aj detská nemocnica. Úrady hlásili z rôznych častí krajiny najmenej 20 obetí na životoch. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko to označil za najhorší útok na ukrajinskú metropolu od začiatku ruskej agresie v roku 2022.