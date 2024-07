Deti denne prejdú 400 metrov. Nie však pešo, ale prstom po displeji. Prieskum O2 prekvapí nejedného rodiča.

Telefón pred spaním či po zobudením nerobí dobre očiam, ani psychike. (Zdroj: Getty Images/ojos de hojalata)

Deti priemerne strávia v online svete približne 4 hodiny denne, počas ktorých prescrollujú na displeji približne 400 metrov obsahu. Namiesto toho, aby trávili čas na čerstvom vzduchu, pohybom či rozvíjaním iných prospešných aktivít, ho trávia neproduktívne s telefónom v ruke. „Veľmi citlivo vnímame prieskumy, ktoré dlhodobo upozorňujú na to, že deti sa málo hýbu. Súčasne pozorne sledujeme zistenia, že deti až príliš veľa hýbu prstom po displejoch. Ako zodpovedný mobilný operátor sme sa preto rozhodli otvoriť toto leto tému digitálneho zdravia a prostredníctvom celoslovenskej kampane poukázať na zdravý balans vo využívaní moderných technológií. V O2 si uvedomujeme, že technológie už navždy budú súčasťou nášho každodenného života. Záleží nám však na tom, aby sme si s nimi budovali zdravý vzťah a využívali ich najmä na zmysluplné aktivity,“ hovorí Lucia Petrášová, riaditeľka značky a komunikácie v O2.

Práve O2 Športová akadémia Mateja Tótha realizovala v spolupráci s agentúrou Ipsos prieskum na slovenských rodičoch detí vo veku 6 až 18 rokov na vzorke 1005 respondentov. Výsledkom boli zistenia, ktoré prekvapia nejedného rodiča:

64 % rodičov uviedlo, že ich dieťa trávi na mobile viac času než očakávali, keď im ho zaobstarali.



Len 28 % rodičov si myslí, že ich dieťa trávi na mobile primerané množstvo času.



Až 7 z 10 opýtaných rodičov vyjadrilo obavu, že používanie mobilu môže viesť k závislosti na digitálnych technológiách.

Štvrtina rodičov uviedla, že presne nevie ako začať riešiť digitálne zdravie detí.

O2 okrem prieskumu zrealizovalo aj sociálny experiment, v ktorom vytlačilo 400 metrov prescrollovaného obsahu zo sociálnych sietí. Tento dlhý výtlačok potom umiestnilo do presklenej vitríny a ukázalo svojim zamestnancom, ktorí majú deti. Cieľom experimentu bolo zachytiť emóciu rodičov, ktorí uvideli množstvo online obsahu vo fyzickej podobe. Video z experimentu si môžete pozrieť tu:

Ako teda deti účinne odpútať od obrazoviek? Pravidlá namiesto hádok Vyhnite sa konfliktom s deťmi ohľadom toho, koľko času môžu byť na telefóne. Namiesto toho im nastavte pravidlá a pomôžte im ich zvládnuť.

Prirodzené dôsledky namiesto trestov Ukážte dieťaťu, že ste na jeho strane, ale aj to, že pravidlá treba dodržiavať.

Tvorte silný tím Buďte spojencom dieťaťa a nehádajte sa s ním o tom, koľko môže byť na telefóne.

Socializácia namiesto sociálnych sietí Spojte sa offline a zdieľajte, čo ste zažili online.

Kvalita namiesto kvantity

Pozrite sa na čas strávený na telefóne ako na vyvážený jedálniček. Naučte sa spolu s deťmi dopriať si kvalitné sústa, pričom kúsok čokolády tiež nezaškodí.

Viac tipov nájdete na www.400m.sk

Psychologička Mária Balážová odporúča rodičom držať krok s dobou a digitálnymi výdobytkami, aby tak boli v obraze a mohli so svojimi deťmi komunikovať o rôznych novinkách. Rovnako tým svojim deťom dajú pocítiť, že sú tu pre nich vždy, keď sa budú cítiť osamelo, alebo budú potrebovať podporu. Zároveň je dôležité byť správnym vzorom pre svoje deti a ukázať im nezávislosť od technológií. Psychologička radí rodičom dodržiavať aj tri jednoduché zásady:

1. Občas si urobiť offline deň, alebo aspoň pár hodín bez technológií.

2. Dbať na to, aby sme nebrali telefón do ruky hneď po zobudení a rovnako aj aspoň 30 minút pred zaspávaním.

3. Zaviesť si s deťmi spoločné pohybové aktivity.

Náš tip na šport s deťmi: Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorú už dlhodobo podporuje spoločnosť O2, dáva priestor deťom pravidelne sa hýbať a budovať si vzťah k zdravšiemu životnému štýlu. Za 8 rokov fungovania absolvovalo športovú akadémiu viac ako 12 000 detí na takmer 600 školách po celom Slovensku. Na ich webovej stránke sa môžete prihlásiť na športový krúžok aj vy.

Môžu sa naše deti stať závislé od internetu alebo je to len prehnané tvrdenie?

Tak, ako môžeme byť závislí na chemických látkach, môžeme byť závislí aj na určitých formách správania. ,,Relaxácia pri obsahu na internete môže byť príjemná, no je ľahké stať sa na nej závislým, pretože je veľmi prístupná a mobil máme vždy po ruke. Hoci sa téma závislosti týka len malého percenta ľudí, je dôležité, aby rodičia neboli voči tomu ľahostajní. Nemali by však uplatňovať reštrikcie, ale skôr spoločne s deťmi vytvárať pravidlá a usmerňovať ich," tvrdí psychologička Mária Balážová.

Pohyb a spoločné strávený čas je na nenahradenie. (Zdroj: Getty Images/Tom Merton)

Ako to teda vidia rodičia?

Psychológovia Jana a Andrej Zemandlovci, ktorí sú zároveň odbornými garantami kampane, priblížili pohľad rodičov: „Nám rodičom je dávno jasné, že používanie obrazoviek má byť regulované. Nechať to na deťoch je úloha, na ktorú nie sú ešte pripravené. Svetová zdravotnícka organizácia na základe výskumných poznatkov hovorí, že do 1 roka by deti nemali vidieť obrazovku vôbec, ani v izbe. Medzi 2-4 rokmi maximálne 1 hodinu, ale čím menej, tým lepšie. Do 6 rokov maximálne 90 minút obrazoviek celkovo denne. Do 17 rokov 2 hodiny denne nad rámec času, ktorý si vyžaduje škola a učenie. Je to však reálne dodržať každý jeden deň? Z nášho pohľadu je v poriadku, ak dieťa výnimočne, napr. počas choroby pozerá rozprávky dlhšie. Čo je dôležitejšie je kvalita obsahu – či vyžaduje obrazovka napríklad zmysluplnú interakciu, alebo ide o pasívne pozeranie sledu videí. S deťmi je potrebné rozprávať o obsahu, ako sa z neho cítia, a tiež ich naučiť rozpoznať rizikové správanie v online priestore.“

Zodpovedný operátor

O2 sa dlhodobo venuje téme zodpovedného využívania technológií. Po úspešných kampaniach nadväzuje na svoju misiu zodpovedného prístupu k technológiám v zmysle posolstva „Pretože nám záleží“. O2 aktuálne ponúka SIM kartu O2 Junior, ktorá je navrhnutá pre potreby rodičov a ich deti. SIM-ka O2 Junior odstraňuje všetky doterajšie bariéry a výrazne uľahčuje kontrolu rodičov nad spotrebou a neželaným obsahom v mobile svojich detí. Taktiež nová služba O2 Security chráni pred škodlivým a nebezpečným obsahom. Okrem toho podporuje O2 Férová nadácia sumou takmer 50 000 eur projekty STALO SA TO a AKO DOBRE, ŽE SI.

