Na východnom Slovensku zaznamenali vysoké denné úhrny zrážok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Pri niektorých búrkach sme zaznamenali intenzity dažďa aj 20 milimetrov (mm) v priebehu 10 minút," priblížil na sociálnej sieti.Vysvetlil ďalej, že dôvodom boli nielen vhodné podmienky na tvorbu intenzívnych zrážok, ale aj postup línie búrok paralelne s prúdením. "Niektorými lokalitami, napríklad na hornom Gemeri, vo Veporských vrchoch či v okolí Vihorlatu prešlo niekoľko buniek za sebou, a to nielen počas popoludnia, ale aj v nočných hodinách. Kumulatívne 24-hodinové úhrny zrážok tak dosiahli v spomenutých oblastiach hodnoty v intervale od 50 do 80 mm, výnimočne aj viac, do 90 mm," dodali meteorológovia.

Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Tuesday, July 2, 2024

Pripomenuli tiež, že v dôsledku intenzívnych zrážok zaznamenali v danom území aj prechodné výrazné vzostupy vodných hladín. "Aktuálne je väčšina tokov v poklese, v dolných úsekoch tokov východného Slovenska je ešte mierny vzostup z dotekania. V najbližších dňoch sa situácia upokojí, podobne silné búrky neočakávame," dodal SHMÚ.