Vlak opäť zabíjal! Traja ľudia prišli pri brutálnej zrážke o život: Jeden z nich si ľahol priamo pred rútiaci sa stroj

Prvá tragická zrážka vlaku s osobou neoprávnene sa pohybujúcou na koľajisku sa stala v nedeľu 30.6. 2024 okolo 3 hodine ráno na úseku medzi Liptovským Hrádkom a Liptovským Mikulášom. Podľa našich informácií 41-ročný muž brutálnu zrážku, žiaľ, neprežil. "Operátor tiesňovej linky 155 vyslal na miesto ambulancie RZP aj RLP. 41 ročný muž žiaľ utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," potvrdila pre topky.sk hovorkyňa Operačného strediska rýchlej zdravotnej služby Petra Klimešová.

K ďalšej brutálnej zrážke malo dôjsť len o pár hodín nato. Približne okolo 8:00 ráno v ten istý deň vlak zrazil osobu, ktorá si ľahla pred rútiaci sa stroj na úseku Šenkvice - Pezinok. "Policajti Oddelenia železničnej polície boli dnes krátko po 08.00h vyslaní k zrážke osoby s vlakom, ku ktorej došlo na železničnej trati medzi Šenkvicami a Pezinkom, v úseku 22.815 km. Podľa doterajších informácií rušňovodič počas jazdy spozoroval, ako si pred prichádzajúci vlak ľahla osoba. Vzhľadom na krátku vzdialenosť zrážke s neznámou osobou zabrániť nedokázal. Osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom," informoval o tom bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. Ako ďalej dodal, "zo strany povereného príslušníka odboru železničnej polície bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia."

Vlak zrazil osobu neoprávnene sa pohybujúcu na koľajisku aj včera, a to okolo 13:25 na úseku Kostoľany nad Hornádom - Košice. "Nehodová udalosť. Stret vlaku Ex 603 s osobou v koľajisku," informovali o tom ŽSR na sociálnej sieti. Hovorkyňa Krajského raditeľstva Policajného zboru Košice pre topky.sk poznamenala, že osoba neoprávnene sa pohybújca na koľajisku brutálnu zrážku neprežila. "Môzeme potvrdiť, že krátko po 13,00 h došlo k zrázke vlaku a osoby na železničnej trati v MČ Džungľa v Košiciach. Žiaľ, osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Polícia na mieste vykonáva prvotné a neodkladné úkony, a zisťuje bližšie okolnosti," poznamenala Jana Mésarová.