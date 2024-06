Tragédia na Váhu: Michal zomrel pritom, čo miloval: Zostal po ňom malý syn, zúfalá prosba

(Zdroj: FB)

BRATISLAVA - Michal sa rozhodol spríjemniť si sobotu tým, čo miluje. Ani vo sne by ho nenapadlo, že to budú posledné minúty jeho života. V priebehu sekundy prišla mladá mamička malého syna Miška o svojho manžela. Jej kamarátka žiada o pomoc.

Michal sa v sobotu 22.6. 2024 vybral na Váh, aby si spríjemnil sobotu chytaním rýb. Ani vo sne by ho však nenapadlo, že to sú posledné minúty jeho života. "Moja najlepšia kamarátka, ktorá mi je ako sestra, prišla o manžela a malinký Miško o milovaného tatinka, ktorého si zobral Váh pri jeho milovanej rybačke," s obrovským žiaľom povedala Monika.

Úbohá Tina ostala na malého Miška úplne sama, a preto sa jej jej kamarátka rozhodla pomôcť. "Na bolesť, ktorú zažívajú jeho pozostalá manželka a synček, niet žiadnej náplasti, ale napriek tomu by som chcela poprosiť všetkých ľudí so srdiečkom na pravom mieste, aby sme jej pomohli v neľahkej situácií a prispeli každý v rámci svojich možností aspoň malou sumičkou, nakoľko ostala so synom sama a s hypotékou na dom," poznamenala Monika.

Hypotéka totiž nebola dostatočne poistená a tak hrozí, žeby mohli prísť o strechu nad hlavou. "Hypotéka bohužiaľ nezahŕňala potrebné poistenia, aby ju mala vyplatenú. Nedovoľme aby prišla o dom, ktorý Miško pre nich s nadšením a láskou sam vybudoval," dodala zronená kamarátka.

Prikladáme link na transparentný účet: https://www.transparentneucty.sk/...