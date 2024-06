Nehoda pod Strečnom: Auto skončilo prevrátené! V úseku sa tvoria rozsiahle kolóny

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Podľa informácií zo Zelenej vlny RTVS sa vodiči v smere do Martina zdržia dve hodiny, v smere do Žiliny hodinu. Úsek motoristom odporúčajú obísť cez Terchovú. Policajná hovorkyňa uviedla, že v súvislosti s dopravnou nehodou evidujú len ľahké zranenia.

#NEHODA pod Strečnom havarovalo osobné auto, blokuje jeden pruh a v oboch smeroch sa zdržte aspoň 20 minút

"Dnes v poobedných hodinách došlo na ceste I/18 - Strečno k dopravnej nehode. Vodič osobného motorového vozidla zn. Škoda Octavia v smere od mesta Martin na mesto Žilina z nezistených príčin prešiel na pravú krajnicu a narazil do zvodidiel. Následne prešiel do protismeru, kde narazil do brala a vozidlo zostalo prevrátené na ľavom boku," priblížila Šefčíková. Vodiča podľa nej previezli do nemocnice. Ďalšie okolnosti i presné príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.

Polícia apeluje na vodičov a všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy. "Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách," dodala hovorkyňa.