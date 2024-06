Pellegriniho veľký deň krok za krokom: TAKTO prebehne inaugurácia! V programe má aj špeciálnu udalosť

Centrála Petra Pellegriniho (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Peter Pellegrini má pred sebou jeden z najdôležitejších dní vo svojom v živote. V sobotu sa oficiálne stane prezidentom. Na veľkú udalosť sa nepripravuje iba on, ale celá Bratislava. Poznáme program, ktorý novú hlavu štátu čaká, ako aj obmedzenia, ktoré sa dotknú nielen Bratislavčanov. Nová hlava štátu zamieri aj mimo hlavného mesta, v jeho programe je aj jedno špecifikum.

Inaugurácia prezidenta má svoje pravidlá a úkony, ktoré absolvuje každý prezident. Každý má však zároveň priestor pridať si do svojho veľkého dňa aj niečo špeciálne, čo v ňom bude mať iba on.

Pellegriniho program sa začne ešte pred poludním a potrvá až do večera. Slávnostná schôdza NR SR sa začne krátko pred pravým poludním v budove Reduty, v ktorej za normálnych okolností pôsobí Slovenská filharmónia. V týchto priestoroch skladali sľub všetci jeho predchodcovia.

Peter Pellegrini presne na pravé poludnie zloží prezidentský sľub do rúk predsedu Ústavného súdu SR. Po tomto akte sa oficiálne stane prezidentom Slovenskej republiky. Po ukončení slávnostnej schôdze prezident SR o 13.00 hod. absolvuje prehliadku jednotiek Ozbrojených síl SR na Hviezdoslavovom námestí. Ďalším bodom programu inauguračného dňa bude slávnostná bohoslužba slova Te deum v Katedrále sv. Martina. Žiaľ, tentokrát sa nebude konať tradičná prechádzka nového prezidenta historickými ulicami a potriasanie rukou s ľuďmi.

Následne sa čerstvý prezident presunie do Prezidentského paláca, kde krátko pred 15. hodinou prevezme úrad a rozlúči sa s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V rámci programu v Prezidentskom paláci absolvuje taktiež prehliadku Čestnej stráže prezidenta SR na prednom nádvorí, ako aj slávnostný obed s pozvanými seniormi a študentami v Zelenom Salóne a Veľkej Sále. Práve obed je niečo špecifické, čo si do programu pridal sám Pellegrini.

Podvečer si prezident uctí pamiatku Milana Rastislava Štefánika pietnym aktom kladenia venca k Pamätníku generála M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji a veniec položí aj k Pamätníku Brána Slobody na Devíne. Inauguračný deň prezident SR Peter Pellegrini zavŕši večer na Bratislavskom hrade, kde sa o 20.00 hod. uskutoční slávnostná recepcia.

Vodiči musia počítať s obmedzeniami

Obyvateľov, návštevníkov ale najmä na motoristickú verejnosť v hlavnom meste v sobotu čakajú viaceré dopravné obmedzenia. Tie sa budú týkať najmä Starého mesta, Devína a diaľničného obchvatu Bratislavy D1 a D2.

V okolí Reduty bude cestná premávka, vrátane električiek úplne vylúčená z ulíc Jesenského ulica, Mostová ulica, Námestie Ľ. Štúra, Rázusovo nábrežie v čase od 07.00 h do cca 13.30 h.

Na Staromestskej ulici bude cestná premávka v čase cca. od 12.30 h do cca 15. 30 h obojsmerne uzavretá od Mosta SNP po Hodžovo nám. Zjazd bude umožnený z Mostu SNP v smere z Petržalky na Vajanského nábrežie a výjazd na Most SNP bude z nábrežia v smere do Petržalky.

Dôjde tiež k obmedzenie cestnej premávky v okolí Mohyly generála M. R. Štefánika v čase 16.00 h – 17.00 h a v okolí hradu Devín v čase 16.30 h -17.30 h.

Uzatvorené budú komunikácie po trase Hodžovo nám., Staromestská ul., most SNP, diaľničný obchvat diaľnice D1 v smere od mosta SNP po Letisko M. R. Štefánika v čase cca 16.00 h do 16.30 h.

Rovnako tak budú uzatvorené komunikácie po trase Ivánka pri Dunaji, diaľničný obchvat D1 v smere od Letiska M. R. Štefánika, diaľnica D2 po križovatku s diaľnicou D4, Devínska Nová Ves, Devín v čase cca od 16.30 h do 17.00 h.

Na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky budú dohliadať hliadky dopravnej polície. „Vodičov vyzývame aby zvýšili svoju opatrnosť, ohľaduplnosť a aby rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru. Zároveň vyzývame k zvýšenej ohľaduplnosti aj cyklistov,“ uviedla polícia. Vodičov zároveň vyzývajú, aby sa vyššie uvedeným úsekom vyhli – pokiaľ to situácia umožňuje, využiť alternatívnu trasu.

Verejnosť tiež upozornili na obmedzenia súvisiace s prevádzkou bezpilotných prostriedkov. Počas celého dňa je potrebné sa striktne riadiť aktuálne platnými obmedzeniami vo vzdušnom priestore.