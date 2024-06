Obyvatelia mnohých miest a obcí nepríjemne prekvapení: TAKÉTO výmery daní z nehnuteľnosti nečakali!

(Zdroj: TASR - Dano Veselský)

Výmery daní narástli vo väčšine miest a obcí. Samosprávy pritom nepopulárny krok obhajujú tým, že ak by tak neurobili, neboli by schopní poskytovať služby občanom. Financie im mal okresať ako prorodinný balíček, tak aj vyššie ceny energií či zvyšovanie platov štátnych zamestnancov. Napríklad, v Senci neďaleko Bratislavy stúpli dane za nehnuteľnosti z minuloročných 40 centov za meter štvorcový na 60 centov za meter štvorcový. Majiteľ 3-izbového bytu o výmere 70 metrov štvorcových tak po novom nebude platiť 28 eur na 42 eur, čo je nárast o 14 eur. Dane stúpnu aj v dvoch najväčších mestách - v Bratislave a Košiciach. V hlavnom meste dokonca v priemere o 35 percent. Za meter štvorcový tu majitelia nehnuteľností zaplatia od 1,2 do 1,35 eura. V metropole východu o niečo menej - od 1,14 do 1,27 eura za meter štvorcový. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

V hlavnom meste chodia nové výmery majiteľom nehnuteľností do elektronickej schránky, prípadne vedia dane zaplatiť prostredníctvom bratislavského konta, no stále chodia do poštovej schránky aj obálky. Zvyšovanie daní neobišlo ani ďalšie veľké mestá. Napríklad, v Žiline je podľa obyvateľov mesta nárast rapídny. Samospráve totiž chýba 10 miliónov eur na chod mesta, pričom 3 milióny ušetrili a zvyšných 7 miliónov chcú vybrať od obyvateľov mesta. "Nenašli sme lepší spôsob. Musíme zabezpečiť, aby naše školy normálne fungovali, aby sme sa naďalej starali a zveľaďovali verejný priestor," priznáva primátor Peter Fiabáne. Naopak, v obci Svinia na východe Slovenska dane za nehnuteľnosti nezvyšovali vôbec. A to ani poplatky za vývoz odpadu. No vedenie samosprávy priznáva, že časom sa zrejme ani tomuto nepopulárnemu kroku nevyhnú. Dane z nehnuteľnosti je potrebné zaplatiť do 45 dní odo dňa doručenia.