Prichádza skutočné leto? Na Slovensko sa valí doslova pekelné počasie: Na TOTO sa pripravte

(Zdroj: Gettty Images)

BRATISLAVA - Vysoké teploty, ochladenie, intenzívne búrky s nebezpečnými sprievodnými javmi. Tak by sa dali opísať posledné dni z hľadiska počasia. Slováci si počas ochladenia mierne vydýchli, no od nového týždňa sa treba pripraviť na doslova pekelné počasie. Teploty majú vystúpiť nad 30 stupňov Celzia. Meteorológ priblížil aj to, aké leto nás čaká.

Uplynulý víkend sme sa tešili z vysokých teplôt, ktoré mnohých vyhnali do prírody, na kúpaliská a k vode. Netešili sme sa z nich ale dlho, v nedeľu večer totiž prišli nad naše územie extrémne búrky, ktoré so sebou priniesli okrem intenzívnych zrážok aj nebezpečné javy v podobe krúp a silného vetra. V maďarskom meste Szombathely sa dokonca objavilo aj tornádo a na Slovensku tieto búrky spôsobili rozsiahle škody najmä poľnohospodárom na úrode. Následne od nového týždňa prišlo ochladenie, pričom najchladnejší deň bol štvrtok, kedy ortuť teplomerov vystúpila len na 16 stupňov Celzia. To je ale minulosť, pretože sa ku nám blížia doslova pekelné teploty!

VIDEO Supercela na juhu Slovenska

Supercela na juhu Slovenska (Zdroj: Tip čitateľa)

Podľa prognostických modelov sa bude postupne otepľovať už cez víkend. Meteorológovia očakávajú, že v sobotu vystúpi ortuť teplomerov na 23 až 28, na Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov Celzia, v nedeľu na 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Horehroní 18 až 23 stupňov Celzia. V pondelok by mali byť rovnaké teploty, ako cez víkend, a od utorka sa začne poriadne otepľovať. "Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe miestami okolo 25 stupňov Celzia," hlási SHMÚ.

Predpoveď ústavu potvrdil aj meteorológ Pavel Matejovič. "V strede tohto týždňa sa prechodne ochladilo, no už v piatok by sa mali vrátiť teplé letné dni. Teploty by sa mali na konci týždňa priblížiť k 30 °C a v prvej polovici budúceho týždňa by mohli maximálne teploty na juhu Slovensku vystúpiť až na 33 °C. Tropické dni by mali trvať približne do štvrtka, kedy by cez naše územie mal prejsť od západu studený front, na ktorom sa môžu vyskytnúť aj búrky s intenzívnymi zrážkami. Ochladenie by však malo byť len prechodné a už v závere budúceho týždňa by sa mal opäť obnoviť prílev teplejšieho vzduchu od juhozápadu," uviedol pre Topky.sk.

Predpokladané teplotné odchýlky od dlhodobého priemeru v budúcom (25. KT) týždni v Európe. (Zdroj: ECMWF)

Priblížil aj to, na čo by sme sa mali pripraviť v lete. Upozornil, že už tohtoročná jar, v období od marca do mája, bola najteplejšou jarou v histórii meteorologických pozorovaní na našom území. Jej priemerná teplota bola asi o 0.5 °C vyššia, ako doterajší rekord z roku 2018. Ide pritom o tretie rekordne teplé ročné obdobie za sebou, po jeseni a zime 2023. A čo nás teda čaká v lete?

"Podľa prognostických modelov by tohtoročné leto malo byť v strednej Európe teplotne nadnormálne, pričom jeho odchýlka od dlhodobého priemeru by mala byť okolo +2 °C. Prvá júnová dekáda bola v porovnaní s dlhodobým priemerom asi o 2 °C teplejšia, teda možno povedať, že doterajší charakter počasia je zatiaľ v súlade s uvedenou dlhodobou prognózou. Okrem vĺn horúčav sa v lete treba pripraviť aj na silné búrky, ktoré môžu byť sprevádzané intenzívnymi zrážkami, krupobitím a inými nebezpečnými meteorologickými javmi. Vo vzduchu je totiž veľa vodnej pary, ktorá sa vyparila z rekordne teplých oceánov. Na pocit bude teda v lete často nepríjemne dusno," uzavrel Matejovič.