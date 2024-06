Boj o dôležité testy: Na Slovensku stoja tisíce, pacientky si ich platia samé! Odborníci bijú na poplach

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Genomické testovanie je v súčasnej medicíne viac ako užitočné. Skúma totiž aktivitu špecifických génov v nádore a zisťuje, čo riadi jeho rast a správanie. Lekárom to vie pomôcť stanoviť liečbu a formu samotnej chemoterapie či to, či je pre pacientku vôbec vhodná. Na Slovensku však tieto testy poisťovne nepreplácajú. Organizácie zaoberajúca sa onkologickými pacientmi preto bijú na poplach a obracajú sa na ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD).

(Zdroj: Getty Images)

Ministerke adresovali organizácie Amazonky, Liga proti rakovine, Onkoinfo a NIE RAKOVINE otvorený list. Zdôrazňujú v ňom, že genomické diagnostické testy, žiaľ, nie sú v našej krajine kategorizované a z toho dôvodu sú pre mnoho pacientiek nedostupné. „Pritom tieto testy sú kľúčové na určenie toho, či je pre pacientku vhodná chemoterapia na základe jej individuálnych výsledkov a genetického profilu,“ upozorňujú organizácie v otvorenom liste.

Ich využitie môže viesť k zlepšeniu kvality života chorých žien a k eliminácii absolvovania chemoterapie. „V rámci diskusií o aplikácii personalizovanej liečby sú prostriedkom na presnejšiu indikáciu a tým i predpoklad väčšej účinnosti a úspešnosti liečby,“ tvrdia v liste. Aktuálne si ženy takýto test hradiť z vlastného vrecka. Nejde pritom o malú sumu, cena testov sa môže vyšplhať až na štyritisíc eur. Mnohé pacientky si ho preto dovoliť nemôžu.

Pre ženy ide o dôležité informácie

Organizácie v liste argumentujú aj analýzou Inštitútu zdravotných analýz, ktorý spadá pod rezort zdravotníctva. Tá totiž zaradenie genomických signatúr do Katalógu zdravotných výkonov odporúča. „Je nespochybniteľné, že pre ženy s rakovinou prsníka je dôležité vedieť, či majú alebo nemajú indikáciu pre liečbu chemoterapiou. Tieto testy požadovanú odpoveď dávajú, ponúkajú presnú predpoveď o účinnosti chemoterapie, čo umožňuje lepšie individualizovať liečbu a minimalizovať nepotrebné a devastujúce vedľajšie účinky. Je tiež zrejmé, že indikovanie týchto testov by malo vplyv na minimalizovanie zbytočnej chemoterapie a naopak nedostatočnej liečby, zníženie morbidity a zlepšenie kvality života pre pacientky, ktoré sa môžu bezpečne vyhnúť chemoterapii. To v konečnom dôsledku môže znížiť i náklady na zdravotnú starostlivosť,“ vysvetlili v liste organizácie.

Dolinkovú v mene pacientiek s rakovinou prsníka žiadajú o stanovisko rezortu k tejto otázke. „Veríme, že uvedené dôvody podopreté i odborným stanoviskom IZA, podporným stanoviskom odborníkov-lekárov, ktorí sa v tejto otázka na MZ SR už viackrát obracali, sú dostatočné na rozhodnutie o vyhovení tejto nespochybniteľne relevantnej požiadavke na zaradenie genomických testov do Katalógu zdravotných výkonov,“ dodali.