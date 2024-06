MIMORIADNE Dunaj pod Devínom dosiahol dvojročnú povodeň! Rieka stále stúpa, povodňová vlna dorazí až dnes

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, SITA, FB/Mestská polícia Bratislava)

BRATISLAVA - Dunaj v okolí Bratislavy sa neustále dvíha. Napriek všetkým utorkovým predpovediam to však vyzerá, že rieka ostane tesne pod druhým stupňom povodňovej aktivity. Bratislavský kraj v utorok informoval, že povodňová vlna z Rakúska už dorazila, no podľa predpovedí meteorológov dorazí počas stredy. Zatiaľ je dobrou správou, že žiadne veľké škody zatiaľ vyliata voda nenapáchala a vyzerá to tak, že najhoršie scenáre sa nenaplnia.