Na Bratislavu sa ženie katastrofa, Dunaj má prekročiť ďalšiu hranicu! V Gabčíkove zvolali krízový štáb

(Zdroj: SHMÚ, Topky/Ramon Leško)

Dunaj dosiahol 1. povodňový stupeň (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Situácia v Nemecku sa naďalej nezlepšuje

Dunaj dosiahol v Bratislave v utorok 1. stupeň povodňovej aktivity. Očakáva sa, že druhý stupeň dosiahne ešte dnes pred polnocou

1. stupeň povodňovej aktivity dosiahla v utorok ráno v Devínskej Novej Vsi aj rieka Morava

Hlavné mesto ubezpečuje, že situáciu dôsledne monitoruje

Bratislava podľa samosprávy spustila preventívne opatrenia

Devín očakáva vybreženie ramena Dunaja v inundačnom území pri Devínskej ceste

V Gabčíkove zvolali krízový štáb

Aktualizované 11:11 Rieka Dunaj pravdepodobne dosiahne druhý stupeň povodňovej aktivity v bratislavskom Devíne. Informoval o tom Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) po prijatí aktuálnych informácií z vodohospodárskych dispečingov a vodomerných staníc z nemeckého a rakúskeho úseku Dunaja k utorkovému ránu a aktualizácie údajov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Aktualizované 11:09 V bavorskom Pasove cez noc výrazne stúpla hladina Dunaja, ktorá dopoludnia presiahla 9,7 metra. Vodohospodári pritom pôvodne počítali, že Dunaj v Pasove dosiahne vrchol popoludní na úrovni 9,5 metra. Úrady v Pasove označujú situáciu ako dramatickú, pretože hladina Dunaja by sa ešte mala zdvihnúť. Vo švábskom Offingene záchranári naďalej pátrajú po hasičovi, ktorý je od nedele nezvestný. Záplavy si doteraz vyžiadali štyroch mŕtvych. Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck prisľúbil obyvateľom postihnutých regiónov na juhu Nemecka pomoc s obnovou.

Aktualizované 11:03 SHMÚ vydal hydrologickú výstrahu druhého stupňa pre okres Bratislava. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Dunajská Streda, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Košice-okolie - Hornád, Sabinov, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou a Trebišov - Roňava.

(Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 10:43 Meteorológovia vydali výstrahy druhého stupňa aj pred dažďom. S výraznejším dažďom treba počítať v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Námestovo a Tvrdošín. Meteorológovia tam očakávajú výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 20 až 30 mm. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí pre okres Dolný Kubín.

(Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 10:40 SHMÚ vydal pre niektoré okresy východného a stredného Slovenska výstrahy druhého stupňa búrkami. Výraznejšie búrky sa môžu vyskytnúť v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou a Košice-okolie. Podľa meteorológov je tam zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami. S búrkami však treba počítať na celom východnom Slovensku, pre mnohé okresy platia výstrahy prvého stupňa.

(Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 10:30 Taraba zvolal v Gabčíkove krízový štáb

Minister životného prostredia Tomáš Taraba zvolal krízový štáb a zároveň kontrolný deň na Vodnom diele Gabčíkovo. Cieľom krízového štábu bude zabezpečiť kroky na zaistenie bezpečnosti obyvateľov Slovenska pred zvýšeným rizikom povodní. To so sebou prináša hladina rieky Dunaj, ktorá vďaka silným zrážkam na území Nemecka a Rakúska neustále rastie.

Zobraziť galériu (24) Minister životného prostredia Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Chcem ubezpečiť všetkých obyvateľov žijúcich v blízkosti Dunaja, že vyvinieme maximálne úsilie a zabezpečíme všetky potrebné kroky na to, aby sme minimalizovali akékoľvek možné dopady stúpajúcej hladiny rieky na ich majetok či zdravie. Aktuálne sa nám podarilo zapojiť do prevádzky všetkých osem turbín na výrobu elektrickej energie v Gabčíkove, čím sme zvýšili prietok Dunaja“ zdôraznil Taraba. Ďalšie tri turbíny na výrobu elektrickej energie sú v prevádzke v Čunove.

Aktualizované 10:10 Vplyvom zrážok, ktoré aktuálne padajú v povodí Dunaja, sa na maďarský úsek rieky blíži záplavová vlna. Očakáva sa, že kulminovať bude okolo úrovne uzavretia dolného nábrežia v Budapešti. Pre komerčnú rozhlasovú stanicu InfoRádió to v utorok uviedla hovorkyňa Celoštátneho riaditeľstva vodného hospodárstva Gabriella Siklósová. Podľa jej slov v hornom povodí Dunaja spadlo v uplynulých dňoch oveľa viac zrážok, ako sa očakávalo.

Elöntheti a budapesti alsó rakpartokat hétvégén az áradó Duna /Borítókép: Karrimor (Az áradó folyó hétfő reggel Dunakeszinél)/https://t.co/aDwKHZxwQS — Időkép (@idokep) June 3, 2024

Navyše meteorológovia očakávajú výdatné dažde aj v najbližších troch dňoch. Táto záplavová vlna by však nemala spôsobiť vážnejšie problémy, pretože nepršalo v celej oblasti povodia Dunaja. Vplyvom silných dažďov boli ale zaplavené záhrady a cesty v juhomaďarskej Tolnianskej stolici, kde na ochranu proti povodni použili aj vrecia s pieskom. Podľa servera idokep.hu vo Fonyóde spadlo 74 milimetrov zrážok a v Nagymányoku 61 milimetrov, kde sa jarky rýchlo zaplnili a vodu už nedokázali odviesť.

Aktualizované 10:05 Bratislavská mestská časť Devín upozorňuje občanov, že v zmysle výstupov zo zasadnutia krízového štábu (3. 6.) je možné očakávať vybreženie ramena Dunaja v inundačnom území pri Devínskej ceste. "Stav hladiny budú hliadky pravidelne kontrolovať, v prípade hroziaceho nebezpečenstva bude postup aktivít koordinovaný so záchrannými zložkami," informuje samospráva mestskej časti s tým. že po kulminácii hladiny a následnom návrate rieky do jej koryta sú hasiči pripravení pomôcť s odčerpávaním vody zo stavieb. Dodáva, že dezinfekčné prostriedky či iné nevyhnutné pomôcky budú poskytnuté na základe individuálnych žiadostí.

(Zdroj: Facebook/Devín - oficiálny profil mestskej časti)

Aktualizované 10:00 Dunaj by mal v Bratislave dosiahnuť druhý stupeň povodňovej aktivity ešte v utorok pred polnocou, približne o 23.00 h. Ukazuje to aktuálna predpoveď SHMÚ.

(Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 09:43 V utorok sa očakávajú zrážky v nemeckej a rakúskej časti povodia Dunaja iba ojedinele s úhrnmi do 10 mm. "V hornej časti slovenského úseku Dunaja očakávame výrazný vzostup, v jeho dolnej časti a v dolnej časti Moravy očakávame vzostup vodných hladín. Kulminácie predpokladáme v stanici Devín, v Bratislave a v Devínskej Novej Vsi vo štvrtok (6. 6.) v ranných hodinách s prekročením SPA," približujú meteorológovia s tým, že v strednom a dolnom úseku Dunaja budú kulminácie pravdepodobne vo štvrtok (6. 6.) vo večerných a nočných hodinách.

Aktualizované 09:42 V hornej časti slovenského úseku Dunaja a na dolnom úseku Moravy je za posledných 24 hodín mierny vzostup, na dolnom úseku Dunaja je vzostup vodných hladín. "V Bratislave bol v skorých ranných hodinách prekročený 1. stupeň povodňovej aktivity (SPA). Aktuálne je vodný stav v stanici Devín 618 cm a v Bratislave 668 cm (stav k 8:00 hod.), v obidvoch staniciach s tendenciou vzostupu. Vodný stav v stanici Devínska Nová Ves je 483 cm," informuje SHMÚ.

Dunaj presiahol 1. povodňový stupeň (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Aktualizované 09:40 Za posledných 24 hodín sa vyskytli zrážky v nemeckom povodí Dunaja prevažne v povodí rieky Inn (prítok Dunaja) s úhrnmi do 30 mm, ojedinele až do 100 mm, informuje SHMÚ. V rakúskom povodí Dunaja sa vyskytli zrážky s úhrnmi od 20 do 40 mm, v dolnom Rakúsku do 70 mm, čo spôsobilo ešte vzostup vodných hladín na Dunaji a jeho prítokoch.

Aktualizované 09:35 Povodňová situácia zostáva v niektorých častiach Bavorska naďalej veľmi kritická, informuje iMeteo. V Regensburgu muselo v pondelok opustiť svoje domovy 200 ľudí, pričom evakuácie sa uskutočnili aj v lokalitách ako Raubling a Rohrdorf. Školy a škôlky v dotknutých oblastiach by mali zostať v utorok zatvorené.

Aktualizované 09:24 V Devínskej Novej Vsi dosiahla rieka Morava 1. povodňový stupeň a to prvýkrát ráno o 07.30 h. V súčasnosti (09.15 h) dosahuje hladina úroveň 488 centimetrov.

(Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 09:16 V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali od 3. júna 6.00 h do 4. júna 6.00 h príslušníci HaZZ spolu s členmi DHZ obcí Trnavského kraja celkom 57-krát. Informuje o tom strána NaZahori.sk, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie hovorkyne KR HaZZ v Trnave Leny Košťálovej. Zasahujúci hasiči odčerpávali vodu z priestorov rodinných a obytných domov či cestných komunikácii.

Aktualizované 09:10 SHMÚ vydal hydrologické výstrahy prvého stupňa. Platia pre okresy Bratislava, Dunajská Streda, Košice-okolie - Hornád, Sabinov a Bardejov.

(Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 09:00 Vo vlhkom vzduchu sa v našej oblasti vlní frontálne rozhranie, na ktorom sa vyskytujú početné prehánky a búrky, aj trvalejší dážď. Informovali o tom meteorológovia zo SHMÚ s tým, že cez našu oblasť sa presúva ďalej na východ až severovýchod aj tlaková níž vo vyšších hladinách, a bude tak určovať aj postup jednotlivých zrážkových pásiem a búrok. Na severe Slovenska má dominovať východné, neskôr až severné prúdenie, čo prinesie výdatnejšie aj trvalejšie zrážky práve na sever Slovenska. "Tam budú trochu zosilnené aj náveterným efektom. Tento efekt zachytávajú viaceré predpovedné numerické modely, i keď presná lokalizácia najvýdatnejších zrážok je ešte trochu neistá. Intenzívne búrky sa však môžu vyskytnúť kdekoľvek," konštatuje SHMÚ.

Predpoveď úhrnov zrážok podľa viacerých numerických modelov, výrazné rozdiely sú spôsobené vysokou neurčitosťou v konkrétnej lokalizácii najvýdatnejších prehánok a búrok, ktoré sa môžu vyskytnúť kdekoľvek. Mierna zhoda je však na severe Slovenska. (Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 08:55 Počas pondelového večera a noci najviac napršalo v Skalitom, v Oravskom Veselom, Toryskách a na severovýchode v Malcove, kde sa úhrn vyšplhal na 71,6 mm zrážok. Informuje o tom iMeteo. V pondelok sa veľmi silná búrka prehnala Rimavskou Sobotou.

Aktualizované 08:50 Vo viacerých oblastiach na juhu Nemecka v uplynulých dňoch zaznamenali úhrn zrážok, ktorý sa zvyčajne vyskytuje len raz za 50 až 100 rokov. Vyplýva to z predbežných údajov nemeckej meteorologickej služby (DWD). Celkovo 20 z 30 meteorologických staníc na juhu Nemecka ukazovalo mimoriadne vysokú hladinu vody, píše DPA.

Nemecko zasiahli povodne (Zdroj: SITA/Boris Roessler/dpa via AP)

Aktualizované 08:45 SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred dažďom. Platí pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín ale aj Poprad, Starú Ľubovňu a Kežmarok. Výstraha platí do 19.00 h. "Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a pod.)," varujú meteorológovia.

(Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 08:40 V dôsledku obrovského množstva vody a jej obrovskému tlaku hrozí pretrhnutie hrádzí a iných ochranných múrov pozdĺž Dunaja na juhu Nemecka. Centrum mesta Passau je už zaplavené a uzavreté.

Die Hochwasser-Lage ist in Teilen Bayerns weiter kritisch, auch in Österreich steigen die Pegelstände. In Passau hat der Wasserstand der Donau in der Nacht zum Dienstag die Neun-Meter-Marke überschritten. https://t.co/ViwKyZ35Qu pic.twitter.com/Ft7mrWI7qa — Kronen Zeitung (@krone_at) June 4, 2024

Aktualizované 08:35 Pre celé územie Slovenska platí v utorok výstraha prvého stupňa pred búrkami. "Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami," uvádzajú meteorológovia. Lokálne sa môže vyskytnúť aj trvalejší výdatný dážď s úrnom do 60 mm. Výstraha platí pre západné okresy do 09.00 h, pre väčšinu územia však až do 20.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 08:25 V Passau prekročila hladina Dunaja v noci na utorok deväťmetrovú hranicu. O 3:00 povodňová spravodajská služba (HND) hlásila hladinu vody 9,27 metra - a predpovedala vrchol na utorok popoludní vo výške 9,50 metra.

Aktuelle Lage in #Passau #Hochwasser

Bilder von der offiziellen Webcam am Oberhaus:

Blick auf den Rathausplatz pic.twitter.com/6dqrV43Cmx — Stefan W. Stockinger (@Justmy2cmuc) June 4, 2024

Aktualizované 08:15 V Bratislave dosahuje Dunaj v utorok o 08.00 h hladinu 668 cm. Prvýkrát prekročil hranicu prvého stupňa povodňovej aktivity utorok o 02.15 h. Predpovede v pondelok hovorili, že túto hranicu prekročí až predpoludním.

(Zdroj: SHMÚ)

Dunaj presiahol 1. povodňový stupeň (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hladina prítokov Dunaja a jeho prítokov v Nemecku je kritická. Spôsobila v krajine 100-ročnú povodeň, píše iMeteo.sk. Našťastie v postihnutých oblastiach už prestáva výdatne pršať a voda už začína klesať.

Dunaj presiahol 1. povodňový stupeň (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na Slovensku však Dunaj v priebehu dňa začne rásť. Už po polnoci v skorých ranných hodinách dosahoval takmer hranicu 1. povodňového stupňa. Situácia sa bude aj naďalej zhoršovať v priebehu dňa a večer by už hladina Dunaja mala prekročiť výšku 700 centimetrov. Zajtra bude Dunaj kulminovať a dosiahne úroveň dvojročnej povodne.

Dunaj presiahol 1. povodňový stupeň (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pre stúpajúcu hladinu Dunaja prijímajú v Bratislave viaceré opatrenia

Z preventívnych dôvodov uzavrelo v pondelok podvečer hlavné mesto dolné parkovisko na Tyršovom nábreží. V mestskej časti Devín zasadal krízový štáb v súvislosti s možným vybrežením dunajského koryta Karloveského ramena do záplavového územia pod Devínskou cestou. V prípade potreby je pripravený pre túto lokalitu vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti. "Aktuálna prognóza predpokladá hladinu tesne pod úrovňou vybreženia, parkovisko však bude uzavreté z preventívnych dôvodov, ak by sa situácia rýchlo zmenila," konštatoval v pondelok popoludní bratislavský magistrát.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Hlavné mesto deklaruje, že sa na stúpajúcu hladinu vodných tokov zodpovedne pripravuje. V predošlých dňoch spolu s hasičmi a ďalšími kľúčovými aktérmi absolvovali koordinačné protipovodňové cvičenie v réžii Slovenského vodohospodárskeho podniku. "V rámci nácviku sme precvičovali montáž mobilného hradenia, ktoré je súčasťou protipovodňovej ochrany Bratislavy, ako aj vrecovanie piesku," poznamenal magistrát. Hlavné mesto ubezpečuje, že situáciu dôsledne monitoruje a o ďalších prípadných opatreniach bude informovať.

(Zdroj: Facebook/Bratislava - hlavné mesto SR)