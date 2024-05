AKTUÁLNE Prehovorili svedkovia! Opitý vodič mal vpáliť do davu zámerne: Zranilo sa 6 ľudí, z miesta nehody ušiel

(Zdroj: Topky)

Podľa našich informácií auto vpálilo do ľudí, ktorí si užívali sobotňajšiu guľášovú párty pri podniku Ranč Majire Červená voda, ktorej sa zúčastnilo približne 200 ľudí. Portál tvnoviny.sk informoval, že podľa svedkov mal vodič do davu vpáliť zámerne. Údajne sa pohádal s iným účastníkom podujatia a následne si podgurážený sadol do auta. Z opáskovaného parkoviska si to namieril priamo do ľudí a terénnym autom ušiel poľnou cestou cez potok, kde boli ďalšie deti na koňoch. Jedno z nich spadlo. Privolaným policajtom sa ho podarilo zadržať v Sabinove, kde sa podrobil dychovej skúške. Policajná hovorkyňa nám potvrdila, že nafúkal viac ako dve promile. Podľa jedného zo svedkov, ako nám potvrdil, nedokázal stáť na nohách.

Aktuálne Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR eviduje 6 zranených osôb, z toho tri maloleté deti. "Na linku tiesňového volania sme prijali informáciu o nehode v obci Červená Voda v okrese Sabinov. Podľa dostupných informácii malo osobné auto zraniť viacerých ľudí. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na miesto vyslalo dva záchranárske vrtuľníky a tri pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby," poznamenalo na sociálnej sieti.

Informáciu potvrdila aj polícia. "Dnes poobede došlo na Červenej vode k vážnej nehode. Počas obecnej akcie vyletelo z poľa auto a narazilo do davu ľudí. Po nehode ostalo na mieste viacero zranených ľudí. Na mieste sú všetky záchranné zložky," poznamenali na sociálnej sieti.