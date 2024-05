Obľúbené samozbery sú v plnom prúde: Jahody dozrievajú skôr, kde nájdete tie najlepšie? Zlé správy!

(Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa)

BRATISLAVA - Sú chutné, voňavé a veľmi zdravé. Aj takto by sa dali popísať jahody, ktorých sezóna už začala. Ovocinári a pestovateľa sa sťažujú na to, že sladké plody začali tento rok dozrievať o niekoľko týždňov skôr. Samozbery jahôd sú v plnom prúde. Kde všade si ich môžete nazbierať a koľko stojí kilogram? Ponuka je bohatá

Tento rok minimálne o dva týždne skôr dozrievajú prvé jahody. Ich pestovatelia v týchto dňoch už otvárajú svoje sady, aby privítali prvých zberačov. Populárne samozbery jahôd môžu spotrebitelia zažiť na viac, ako 40 miestach Slovenska. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Pripomenula, že nezvyčajne teplá jar urýchlila rast plodín, a tak aj prvé samozbery jahôd sú posunuté dopredu o dva až tri týždne skôr než obvykle. Druhým výkyvom tohtoročného počasia, na ktorý zareagovali aj jahody, sú jarné prízemné mrazy. Pestovatelia robili maximum, aby v čase kvitnutia ochránili budúcu úrodu. V sadoch zohrievali vzduch sviecami, sadenice zakrývali textíliou, dokonca na boj so studenými nočnými teplotami nasadili aj vrtuľníky, ktoré stláčali teplejší vzduch smerom k zemi. Ani to však všade dostatočne nepomohlo, a tak jahôd v tomto roku bude približne o 40 % menej, ako pestovatelia predpokladali. Tradične sa prvé samozbery začínajú na juhu a juhozápade Slovenska, postupne sa v ďalších týždňoch pridajú lokality vo vyšších nadmorských výškach.

Holéciová priblížila, že jahody kvitnú a dozrievajú v troch až štyroch fázach. Tie prvé bývajú väčšie a je o ne prirodzene najväčší záujem, keďže po roku prichádza čerstvá a zdravá úroda zo slovenských polí. Jahody v neskorších fázach dozrievania sú síce menšie, ale zato šťavnatejšie a sladšie. Ideálne sú napríklad na domácu výrobu džemov. Pokiaľ bude dostatok slnka a pre jahody optimálnej vlahy, tak plody môžu nabrať ešte viac na cukornatosti a veľkosti. "Pre pestovateľa je to aj forma zadosťučinenia, keď vidí, aké množstvo zákazníkov príde na oberačku jahôd. My sme tomu veľmi radi, pretože spotrebiteľ si môže sám nazbierať chutnú úrodu a nám zase pomôže so zberom, keďže pre nedostatok brigádnikov by sme neboli schopní pozbierať celé množstvo jahôd za sezónu. Navyše, kontakt spotrebiteľa a pestovateľa, zviditeľňovanie lokálnej produkcie je presne to, čo potrebujeme," povedal predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.

Holéciová upozornila, že niektorí pestovatelia budú musieť premietnuť časť nákladov na protimrazovú ochranu aj do cien. Tam, kde s mrazmi bojovali, pôjdu ceny hore približne o 5 až 7 %. Tí pestovatelia, ktorých mrazy veľmi nepostihli, ceny zvyšovať neplánujú.

Plody bohyne lásky

K aktuálnemu obdobiu jahôd sa vyjadrili aj bratislavskí hygienici. Tí vysvetlili, že jahoda je plod byliny patriacej do čeľade ružovité, pričom existuje veľa odrôd, ktorých väčšina rastie v oblastiach mierneho pásma.



"Dozrievajú podľa odrody v rozličných obdobiach, od jari do neskorého leta až začiatku jesene alebo až po výskyt prvých mrazov. Jahody obsahujú veľké množstvo vody a taktiež sú bohaté na množstvo živín, vďaka čomu sú veľkým prínosom pre naše zdravie. Sú bohaté na vitamíny, ako napríklad vitamíny skupiny B a vitamín C, ktorého obsah je porovnateľný s obsahom v citrusových plodoch. Sú taktiež bohaté na minerály ako napríklad draslík a mangán," hovorí MUDr. Šranková z našej Poradne zdravia. Okrem toho sú jahody bohatým zdrojom polyfenolových rastlinných farbív, ktoré zabezpečujú ich červenú farbu a majú i antioxidačný účinok. Bohaté sú aj na vlákninu, ktorá predchádza problémom s vyprázdňovaním.

"Konzumovať možno nielen plody jahôd, ale napríklad z lesných jahôd je možné konzumovať i listy, z ktorých je možné pripraviť výborný čaj. Sušené listy sú dostupné aj v obchodoch. Čím viac sú červené a lesklé, tým viac sú zrelšie a zdravšie. Jahody sú citlivé na spôsob skladovania a rýchlo podliehajú skaze. Najlepšie je ich skladovať neumyté v chladničke, kde vydržia 3 až 5 dní," upozorňujú hygienici. Umývať jahody je odporúčané až tesne pred ich konzumáciou, pretože dlhším namáčaním vo vode rýchlejšie podľahnú skaze. Dlhšie skladovanie je možné aj v mrazničke, kde vydržia niekoľko mesiacov. Jedenie jahôd však môže priniesť aj problémy. A to najmä u detí.

"Po zjedení jahôd sledujte reakciu svojho tela, pretože sa môžu niekedy u detí aj dospelých objaviť alergické prejavy ako vyrážky, svrbenie v krku a na perách, slzenie alebo tráviace ťažkosti," upozornili hygienici. A na záver jedna legenda. "Vedeli ste, že podľa legendy môže za vznik jahôd práve bohyňa lásky Afrodita, ktorá si nad tragickou stratou svojho milého takmer vyplakala srdce. Slzy vyronené z lásky sa zázračne premenili na drobné srdiečka – lesné jahôdky," uzavreli.

Kde a za koľko?

Aktuálne počasie samozberačom veľmi nevyhovuje - pre dážď totiž viaceré sady samozbery niektoré dni ani neotvorili a plodom nechali dlhší čas na dozretie. Na miestach je však veľa blata, preto mnohí odporúčajú záujemcom doniesť si so sebou gumáky či pracovnú obuv. Aká je situácia na Slovensku - kde sú tie najlepšie jahody a koľko si treba pripraviť peňazí?

Na skok od Bratislavy

Neďaleko Bratislavy, na konci obce Dunajská Lužná, leží obľúbený sad Dobrý ježko. Sem chodia nielen obyvatelia obce, ale aj priľahlých samospráv či dokonca z Bratislavy. Tento rok otvárali samozber po Žofii, záujem je však obrovský. Otvorení sú každý pracovný deň a v sobotu, a to v pondelok od 11:30 do 19, v stredu od 12:00 do 19:00 a ostatné dni od 7:00 do 18:00, prípadne do vyzbierania jahôd. Za kilo nazbieraných jahôd zaplatia zberači 3,7 eura, v prípade, ak si chcú na mieste kúpiť košík alebo debničku, zaplatia 1 euro za kus. Okrem iného sad ponúka aj samozber hrachu, a to za 3 eurá za kilo. Platiť sa dá v hotovosti, ale aj kartou. O tom, či sú otvorení, vzhľadom na vývoj počasia, prípadne, či sa plody vyzbierali, informujú pravidelne na sociálnej sieti.

Jahodové polia, kde sú čerstvé a voňavé jahody, sú aj zhruba hodinku cesty autom od Bratislavy, a to v obciach Veselé a Bučany pri Piešťanoch. Brány sadov otvorili 13. mája a pravidelne hlásia aktuálny stav. V piatok museli byť pre nepriaznivé počasie zatvorení. Za kilo samonazbieraných jahôd zaplatíte 3,5 eura, v prípade samozberu hrachu stojí kilo 2,99 eura. Ak to podmienky dovolia, otvorení sú denne od 7:30 do 18:00, prípadne do vyzbierania plodov. O všetkých dôležitých aktualitách informujú na sociálnych sieťach.

Jahody sa zbierajú aj v obci Vlčkovce pri Trnave. Cena za kilo je 2,70 eura, pričom nazbierané plody pracovníkmi nepredávajú. Minimálny odber jahôd je 5 kilogramov a platba je možné len v hotovosti. Aktuálne pestujú odrodu Rumba - skorá holandská odroda, plody sú veľké, plne červené, lesklé, veľmi atraktívne svojim vzhľadom. Dužina je šťavnatá a sladká. Vhodná je na priamy konzum i na ďalšie spracovanie. "Na samozber k nám sa nemusíte objednávať, ale pred odchodom z domu je potrebné si overiť na našej stránke, či nebol samozber zrušený kvôli počasiu, alebo či nie sú jahody vyzbierané," upozornili zo sadov.

Obľúbené sú aj jahody v Majcichove. Na poliach otvorili brány ešte začiatkom mája. Aj oni boli nútení tento zdvihnúť ceny. Aktuálne stojí kilo samonazbieraných jahôd 3,5 eura, hrášok 3 eurá. Spustený je aj predaj maku bieleho a modrého. Modrý mak stojí 6 eur za kilogram, biely mak 6 eur za pol kila. Možná je aj platba kartou. Avšak, najbližšie dni nebude samozber otvorený. Dôvodom je počasie.

"Súčasné počasie jahodám veľmi nevyhovuje a dozrievanie je výrazne spomalené. Jahody necháme zregenerovať a dáme im pár dní čas na dozretie. Prognóza počasie je stále nepriaznivá a aj na piatok a sobotu hlásia dážď… Otvoríme najskôr v pondelok 27.05.2024 o 08:00 do 18:00 alebo do vyzbierania zrelých jahôd," informovali na sociálnej sieti. Ako vysvetlili, jahody z ich sadov sú pestované na hrobliach z netkanej textílie, teda majú v sebe minimum pesticídov, ale aj na slame, čím sú plody čistejšie.

V Majcichove sa nachádza aj ďalší samozber. Aj keď počasie zberačom posledné dni neprialo, jahodám sa darí a sú ich plné polia. Aktuálna cena ja 2,7 eura za kilogram. Rodičia s malými deťmi by sa však mali mať na pozore, na polia totiž malé deti do 7 rokov nevpúšťajú. Otvorení bývajú od 7. hodiny ráno do vyzbierania plodov.

Aj v Návojovciach

Ovocinári začali v partizánskej mestskej časti Návojovce so samozberom jahôd ešte v prvej polovici mája. Oproti minulým rokom si ľudia môžu ovocie nazbierať o tri týždne skôr. Časť úrody zničili jarné mrazy, problém spôsobila i prietrž mračien.

"Sú výborné, krásne, veľké, šťavnaté, červené a sladké. Časť dáme rodičom, strážia nám malého, dostanú ich tak za odmenu. Z časti spravím dreň, zamrazím ich, vyskúšam urobiť aj džem so stéviou," priblížila Mirka z Topoľčian.

Spoločnosť Fructop so sídlom v Ostraticiach tento rok vysadila jahody na ploche sedem hektárov, väčšinou ide o odrodu clery. Skúša experimentovať i s ďalšími odrodami. "So samozberom sme začali o tri týždne skôr vďaka vegetácii a klimatickým podmienkam. Tento rok sme opäť bojovali s mrazmi, niekoľkokrát sme jahody zakrývali a odokrývali. Potom sme tu mali silnú búrku, úroda tak mohla byť aj väčšia, ale sme spokojní aj s tým, čo je," uviedol riaditeľ firmy Miloš Šebo. Konkretizoval, že mrazy zničili približne 30 percent úrody jahôd.

Tento rok postavili ovocinári i fóliové tunely, v ktorých rovnako pestujú jahody. Šebo priblížil, že ovocinárom slúžia ako skúška a učia sa na nich. Jahody budú na plantáži naďalej dozrievať, závisieť to bude i od klimatických podmienok. "Zatiaľ záujem o samozber jahôd je, dúfame, že bude pokračovať. Predpokladáme, že samozber potrvá tri týždne," podotkol Šebo.

Obľube sa tešia aj jahodové polia v Dvoroch nad Žitavou. Rovnako, ako u konkurencie, aj tu o prípadnom otvorení rozhoduje najmä počasie, ktoré je posledné dni nevyspytateľné. V Emilových sadoch stojí kilo samonazbieraných jahôd 3,30 eura za kilo. Hrášok tu ešte nedozrel, pracovníci očakávajú, že sa tak stane na prelome mája a júna. Potrebné je mať so sebou dostatočnú hotovosť, kartou sa tu platiť nedá. Ak je areál otvorený, posledný vstup je možný o 17:00.

Rozhodujúce je počasie

"V piatok bude pršať, samozber preto s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Otváraciu dobu cez víkend zverejníme neskôr. Sledujte nás pre aktuálne informácie," informovali na sociálnej sieti pred víkendom.





Ako prebieha samozber?

Zberači by si so sebou mali priniesť prepravky, kýbliky či debničky, do ktorých budú plody zbierať. Aby sa vyhlo potlačeniu jahôd, odporúča sa ich zbierať do plytkých nádob. Okrem toho je potrebné si so sebou zobrať aj vhodné oblečenie a obuv. Vzhľadom na počasie, ktoré tu panuje posledné dni, by mali byť povinnou výbavou aj gumáky. Ak svieti slnko, netreba zabudnúť ani na opaľovací krém a vhodnú pokrývku hlavy.

Po príchode na miesto sa najskôr odvážia nádoby a alebo sa na ne nalepia nálepky s informáciami, alebo sa vypíšu Preukazy zberača, ktoré si treba dobre uchovať. Pracovníci následne zberačov usmernia podľa toho, ktorý rad bude zberačovi pridelený. V prípade samozberu treba dodržiavať disciplínu, nepreskakovať medzi radmi, trhať len zrelé plody, nešliapať po nezrelých a ani ich netrhať. "Oplatí sa pozrieť sa aj pod listy rastliny alebo pod slamu, nakoľko práve tam sa často schovávajú najkrajšie plody. Jahodu najprv opatrne uchopte za stonku, aby sa nepotlačila, potom ju odtrhnite a uložte do košíka. Najlepšie je zbierať plody hneď ráno, akonáhle uschnú, ale nie sú ešte prehriate slniečkom. Čím sú jahody zrelšie, tým majú lepšiu chuť, ale súčasne sú i chúlostivejšie. Prezreté plody preto treba čo najskôr spotrebovať. Na zmrazenie používame čerstvo dozreté plody," uvádzajú na stránke Emilových sadov. Následne, keď sú jahody vyzbierané a nádoby plné, sa pristúpi k váženiu a plateniu za čistú váhu jahôd.