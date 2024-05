Tento manželský pár prišiel na to, ako vo veľkom šetriť peniaze: Odmieta mať deti

#Finančná stabilita, sloboda vlastných rozhodnutí, pohodlný odchod do dôchodku… To sú všetko atribúty, ktoré by sme z ekonomického hľadiska chceli mať vo svojom živote pravdepodobne všetci. V súčasnosti sa v tomto smere rozmáha stále rastúci trend, ktorý týmto životným cieľom ide výrazne naproti. Širi sa najmä v Amerike, ale v čom to vlastne spočíva?