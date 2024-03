Bývalý prezident Ivan Gašparovič má už jasného favorita na hlavu štátu: Kto ním je?

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Slovensko už niekoľko týždňov pozná prezidentských kandidátov. Máte medzi nimi svojho favorita?

Peter Pellegrini má skúsenosti a vysokú podporu u občanov. Podporuje ho Smer-SSD, Hlas-SD a veľa menších strán. Je to politik, ktorý ovláda vnútornú a aj zahraničnú politiku.

Jeho hlavným súperom bude Ivan Korčok...

(Ticho) Bol ministrom. Je diplomat. O tom, že chce ísť do prezidentskej funkcie, vedel už od minulého roka. Len to nechcel povedať. Poviem vám teraz moju teóriu, ktorú som povedal aj niektorým opozičným politikom, ktorí ho tak preferujú. V jednej televízií hovorili pán Dostál, profesor Osuský a ešte niekto. Debata bola o prezidentke, ktorú dovtedy zbožňovali a chválili. Moderátor sa opýtal, či sú za to, aby aj ďalej kandidovala. Pán profesor Osuský povedal, že si vie predstaviť aj niekoho iného. Pán Dostál mu prikývol. Moderátor sa opýtal, že koho. Vtedy povedali meno bývalého prezidentského kandidáta Roberta Mistríka. Zaregistroval som, že poslanci nemajú až taký dobrý vzťah s prezidentkou. Krátko na to vystúpil Sulík z vlády a ponúkol Korčokovi miesto lídra SaS. Ten to odmietol. Ľuďom v mojom okolí som povedal, že je to budúci kandidát na prezidenta, ktorého Globsec navrhne a Globsec ho bude podporovať. Povedali mi, že určite nie.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Koncom augusta oznámil kandidatúru. Zdá sa, že vašim favoritom Ivan Korčok asi nebude.

- Nie. Nebude. A pokiaľ ide o jeho funkciu diplomata, vo svete nebol známy. Ako diplomat boli známejší Ján Kubiš a Miroslav Lajčák. Obaja boli vo vysokých svetových funkciách a Korčok nebol nikde.

Do boja o prezidentský palác ide aj Ján Kubiš. Čo hovoríte na neho?

- Bol by dobrým prezidentom.

Lepším ako Peter Pellegrini?

- Nie. To by som tak jednoznačne nepovedal. Všetko bude záležať na voličovi. A ten si podľa prieskumov vyberá Petra Pellegriniho. Pokiaľ Peter Pellegrini neurobí zásadné chyby vo funkcii predsedu parlamentu, či inú politickú chybu, najväčšie šance má práve on. Ak by sa niečo udialo, tak mojím druhým kandidátom je potom Ján Kubiš.

Prekvapením pre mnohých bola kandidatúra Andreja Danka.

- Pán Danko má smolu.

Ako to myslíte? V čom?

- Smolu v tom, že niekedy si vytvorí problém sám. Aj ten posledný (zvalený semafor pozn. red) si vytvoril sám. Nikto mu to neurobil. Preto hovorím, že má smolu, ale Andrej Danko si vie spočítať, že jedna a jedna sú dva. Preto chápem rozhodnutie kandidovať v prezidentských voľbách, ako aj ísť za poslanca Európskeho parlamentu. Myslím, že jeden z týchto postov, ak sa nerozhodne inak, aj dosiahne.