Do Európskeho parlamentu kandiduje elita SNS v tom istom poradí, v akom sa dostala do NRSR, tvrdí Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany (SNS) do Európskeho parlamentu (EP) budú figurovať poslanci aj ministri za túto stranu v tom istom poradí, v akom sa prebojovali do parlamentu. V TASR TV to povedal predseda SNS Andrej Danko.

"Dnes sme schválili kandidátnu listinu do Bruselu. Okrem Zdena Čambala sú to všetci tí, ktorí sa prekrúžkovali do parlamentu. Sú tam všetci, ktorí sú poslancami, a v poradí, v akom sa prekrúžkovali," uviedol Danko. Prvá pätica kandidátov, ktorí sa v septembri 2023 dostali do NR SR za SNS, postúpila po zohľadnení prednostných hlasov v poradí: Andrej Danko, Tomáš Taraba, Rudolf Huliak, Martina Šimkovičová a Roman Michelko.

archívne video

Andrej Danko o situácii v Národnej rade (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Niektorí ministri už podľa neho avizovali, že si v prípade úspechu mandát v EP neuplatnia, chcú však podporiť značku strany. "Nie je dôležité, aká osoba tam pôjde, ale že tam bude mať zastúpenie SNS. Aby hlas Slovenska v podobe SNS bol v tej frakcii, ktorá bude zastavovať liberálov," doplnil. Júnové eurovoľby podľa neho prinášajú možno poslednú šancu zmeniť Európsku úniu. Úspech v nich označil za stranícku prioritu.

Na margo vyhlásenia predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, že PS chce vyhrať eurovoľby aj preto, aby najsilnejším hlasom Slovenska v EP nebol Ľuboš Blaha (Smer-SD) alebo Andrej Danko (SNS), odpovedal, že Šimečka vie, prečo to hovorí. "Dnes Šimečka udáva našu vládu, má tam kamarátov. A bojí sa, lebo národné sily v každom štáte rastú. SNS musí byť hlas Slovenska v týchto reformných frakciách," konštatoval Danko.