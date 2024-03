Železničné priecestia čakajú zmeny: Za všetkým je nápad Bruselu! Na TOTO sa pripravte

(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA – Vlaky stále patria medzi často využívané spôsoby prepravy naprieč celou Európou. Avšak aj tu platí, že iný kraj, iný mrav. Značenie na vlakových priecestiach sa totiž v jednotlivých štátoch líšia. To by sa však malo do pár rokov zmeniť. Dotkne sa to aj Slovákov.